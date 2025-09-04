Las fechas clave del calendario escolar de Canarias: inicio y final de las clases y cuándo son las vacaciones Los alumnos de Infantil y Primaria inauguran el curso con su incorporación el 9 de septiembre

Imagen de archivo del Colegio Pancho Guerra, en la localidad grancanaria de Castillo del Romeral.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:50 | Actualizado 12:48h.

La segunda semana de septiembre es la de la vuelta al cole para miles de alumnos canarios. Los primeros en incorporarse a las clases serán los de Infantil y Primaria, el día 9. Durante los siguientes días empezarán los siguientes niveles. La Formación Profesional será el último en arrancar, el 15 de septiembre.

La mayoría de comunidades autónomas fijan el 8 de septiembre como el día del comienzo del curso, aunque hay algunas que comienzan más tarde. En Andalucía y Baleares arrancan el 10 y Extremadura lo hace el 11. País Vasco y Navarra son las más madrugadoras, con el inicio fijado para la primera semana del mes.

Cuándo empiezan las clases en cada nivel

Con el inicio fijado para el 9 de septiembre, Canarias está en medio. Ese día empezarán las clases los más pequeños. Estos son los días de inicio de cada grupo:

- 9 de septiembre: Educación Intantil y Primaria

- 10 de septiembre: Educación Secundaria Obligatoria

- 11 de septiembre: Bachillerato

- 15 de septiembre: Formación Profesional

Además, la educación de personas adultas comenzará entre el 10 y el 22 de septiembre, según el nivel formativo.

Cuándo acaban las clases

El curso escolar terminará el 19 de junio de 2026. El horario de clase reducido en una hora se aplicará solo en los últimos cinco días, entre los 15 y 19 de junio, ambos incluidos.

Cuándo son las vacaciones

Durante el curso, los alumnos disfrutarán de dos períodos de vacaciones (Navidad y Semana Santa). Estas son las fechas:

- 22 de diciembre-7 de enero (ambos incluidos): vacaciones de Navidad

- 30 de marzo-3 de abril (ambos incluidos): vacaciones de Semana Santa

Además, hay que sumar varios festivos: el 1 de noviembre, el 5 (Día del Enseñante), 6 y 8 de diciembre. En Lanzarote y La Graciosa también será festivo el 15 de septiembre; en Fuerteventura no habrá clases el 19 de septiembre; y en La Gomera el 6 de octubre será no lectivo. A esas festividades hay que añadir festivos locales en cada municipio.