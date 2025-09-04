Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Listas de espera de discapacidad, en directo: los Cabildos analizan el decreto para acelerar su reconocimiento
Imagen de archivo del Colegio Pancho Guerra, en la localidad grancanaria de Castillo del Romeral. COBER

Las fechas clave del calendario escolar de Canarias: inicio y final de las clases y cuándo son las vacaciones

Los alumnos de Infantil y Primaria inauguran el curso con su incorporación el 9 de septiembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:50

La segunda semana de septiembre es la de la vuelta al cole para miles de alumnos canarios. Los primeros en incorporarse a las clases serán los de Infantil y Primaria, el día 9. Durante los siguientes días empezarán los siguientes niveles. La Formación Profesional será el último en arrancar, el 15 de septiembre.

La mayoría de comunidades autónomas fijan el 8 de septiembre como el día del comienzo del curso, aunque hay algunas que comienzan más tarde. En Andalucía y Baleares arrancan el 10 y Extremadura lo hace el 11. País Vasco y Navarra son las más madrugadoras, con el inicio fijado para la primera semana del mes.

Cuándo empiezan las clases en cada nivel

Con el inicio fijado para el 9 de septiembre, Canarias está en medio. Ese día empezarán las clases los más pequeños. Estos son los días de inicio de cada grupo:

- 9 de septiembre: Educación Intantil y Primaria

- 10 de septiembre: Educación Secundaria Obligatoria

- 11 de septiembre: Bachillerato

- 15 de septiembre: Formación Profesional

Además, la educación de personas adultas comenzará entre el 10 y el 22 de septiembre, según el nivel formativo.

Cuándo acaban las clases

El curso escolar terminará el 19 de junio de 2026. El horario de clase reducido en una hora se aplicará solo en los últimos cinco días, entre los 15 y 19 de junio, ambos incluidos.

Cuándo son las vacaciones

Durante el curso, los alumnos disfrutarán de dos períodos de vacaciones (Navidad y Semana Santa). Estas son las fechas:

- 22 de diciembre-7 de enero (ambos incluidos): vacaciones de Navidad

- 30 de marzo-3 de abril (ambos incluidos): vacaciones de Semana Santa

Además, hay que sumar varios festivos: el 1 de noviembre, el 5 (Día del Enseñante), 6 y 8 de diciembre. En Lanzarote y La Graciosa también será festivo el 15 de septiembre; en Fuerteventura no habrá clases el 19 de septiembre; y en La Gomera el 6 de octubre será no lectivo. A esas festividades hay que añadir festivos locales en cada municipio.

Noticias relacionadas

Adaptar los horarios y comer saludable: las recomendaciones básicas para la vuelta al cole

Adaptar los horarios y comer saludable: las recomendaciones básicas para la vuelta al cole

Los alumnos canarios volverán al cole el 9 de septiembre

Los alumnos canarios volverán al cole el 9 de septiembre

Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»

Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»

Guía para ahorrar en la vuelta al cole: no todo tiene que ser nuevo

Guía para ahorrar en la vuelta al cole: no todo tiene que ser nuevo

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  7. 7 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  8. 8 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  9. 9 Denunciada la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores por no tener licencia
  10. 10 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las fechas clave del calendario escolar de Canarias: inicio y final de las clases y cuándo son las vacaciones

Las fechas clave del calendario escolar de Canarias: inicio y final de las clases y cuándo son las vacaciones