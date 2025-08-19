Guía para ahorrar en la vuelta al cole: no todo tiene que ser nuevo La OCU proporciona varios consejos a las familias que afrontan su particular cuesta de septiembre con los gastos por el inicio del curso

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 13:39 Comenta Compartir

El inicio del curso escolar está a la vuelta de la esquina y muchas familias afrontan estos días su particular cuesta de septiembre con los gastos de la vuelta al cole, que llegan tras el desembolso de las vacaciones (para quienes pueden tenerlas).

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) resume varios consejos para intentar ahorrar a la hora de comprar libros de texto, material escolar o uniformes para el alumnado. Según una encuesta, en el curso 2024-25 el gasto anual de cada estudiante era de 2.335 euros de media, aunque bajando al detalle las diferencias pueden ser muy grandes según el tipo de centro y el nivel de estudios. ¿Y este año?

De ese presupuesto, un buen pico va para los gastos de la vuelta el cole, destaca la OCU en función de las respuestas de las madres y padres, equipar al escolar con el material, los libros de texto, los equipos informáticos, el uniforme o la ropa necesaria... suponía más de 700 euros por término medio: la vuelta al cole supone unos primeros gastos que, en un hogar donde haya varios niños, pueden hacer realmente dura la cuesta de septiembre.

¿Es posible ahorrar y al mismo tiempo conseguir que no les falte de nada a los escolarees? Sí, destaca la OCU, si se ponen en práctica algunos consejos:

- Primero de todo, conviene hacer una lista con lo que ya se tiene en casa. Nuevo curso no significa que todo deba ser nuevo: si la mochila o el estuche están en buen estado, ¿por qué comprar otro?

- Debe saber que en agosto abundan las ofertas y descuentos en ropa y material escolar. Adelantar las compras no solo ayuda a ahorrar, hay más disponibilidad de productos y menos colas.

- Eso sí, a veces lo barato sale caro: si solo se necesitan 5 cuadernos y la oferta es de 10, olvídese. En papelería y uniformes priorice las tiendas físicas frente a los comercios online, así podrá probar los productos.

- Siempre es aconsejable salir de compras sin los hijos. Es probable que se encaprichen con artículos de marca o que incluyan a alguno de sus personajes favoritos, por lo general más caros.

- El consumo colaborativo es otra importante forma de ahorro. Existen iniciativas que favorecen el intercambio de ropa, libros y material escolar de segunda mano entre padres y asociaciones escolares.

- También es recomendable consultar los programas de libros gratuitos basados en sistemas de préstamo que ofrecen las comunidades autónomas a través de los colegios.

- Para las lecturas recomendadas, la opción más económica siempre será tomarlas prestadas de las bibliotecas o preguntar en el AMPA si gestionan libros usados del curso anterior.

- Por último, si su hijo o hija va a necesitar una tableta, compare modelos y precios en distintos comercios. Una misma marca puede costar hasta 150 euros menos en función de la tienda que finalmente elija.

La OCU concluye destacando además que la vuelta al cole es un buen momento para recuperar buenos hábitos en la alimentación de los niños y niñas. Para el recreo o la merienda evite la bollería industrial y las bebidas edulcoradas y sustitúyalas por fruta, frutos secos, leche y bocadillos caseros con pan integral... Es bueno para su salud y no resulta necesariamente más caro.