40 estudiantes de todo el mundo se lanzan al voluntariado ambiental y social con Ruta Siete ULPGC

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de julio 2025, 17:23 Comenta Compartir

Llega una nueva edición de Ruta Siete ULPGC. 40 estudiantes universitarios procedentes de 13 autonomías españolas y varios países han sido elegidos, entre más de 300 candidaturas, para disfrutar de este proyecto de la universidad grancanaria.

Los y las afortunadas convivirán durante diez días en el Aula de la Naturaleza Lomo Jurgón, situado en Arucas, y realizarán actividades de voluntariado ambiental y social, talleres de creatividad, dinámicas grupales y encuentros con referentes sociales.

Ruta Siete se presenta este año como un Campus Transformador en un nuevo formato de diez días, que se prolongarán desde el 16 al 25 de julio. Gira, a su vez, en torno a siete valores clave: voluntariado, naturaleza, creatividad, comunidad, encuentro, iniciativa y aventura. Acciones que están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente en los ejes de acción climática, educación de calidad y alianzas para el desarrollo sostenible.

Impacto local e internacional

A lo largo de esta iniciativa, los y las 40 participantes vivirán una experiencia inmersiva que combina voluntariado socioambiental, formación creativa, aventura al aire libre e intercambio intergeneracional.

Lo harán en diferentes enclaves de Gran Canaria, con actividades en Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Gáldar, Artenara, Teror y Tejeda, entre otros municipios.

Cada jornada alternará acciones de cuidado del entorno costero y forestal, talleres de innovación social, encuentros con agentes locales, rutas de turismo responsable y dinámicas de desarrollo personal que fomentan el liderazgo colaborativo y el pensamiento crítico.

Pero eso no es todo. La edición de este año refleja una gran diversidad geográfica y académica, ya que representa a 25 universidades, como la ULPGC, la Universidad de La Laguna (ULL), la Complutense de Madrid (UCM) y la de Granada (UGR), y centros internacionales como el College of Europe o la University of Groningen.

Diferentes momentos de la presentación de la nueva edición de Ruta Siete ULPGC. Acfi Press

Entre las carreras de origen destacan Medicina, Educación, Ciencias Ambientales, Ingeniería Aeroespacial o Filosofía.

Lluís Serra, rector de la ULPGC, lideró el acto de presentación de Ruta Siete ULPGC 2025, junto con el vicerrector de Cultura, Deporte y Sociedad, José Miguel Álamo; el director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Eduardo Manrique de Lara; y Juan Serantes, director del programa.

«Tenemos que tener jóvenes más responsables con su entorno y con su comunidad», manifestó Serra, quien puso en valor la importancia de Ruta Siete porque «es un proyecto que cumple con este objetivo, ya que reúne a 40 estudiantes de distintas universidades con un fin común, que es trabajar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elementos ligados al medio ambiente, al cambio climático y a la desigualdad social, entre otros».

Por su parte, Manrique de Lara afirmó que «la FULP apoya este proyecto desde su creación en 2011y es un placer seguir colaborando en una iniciativa que encaja plenamente con nuestra misión, que es transmitir valores a la gente joven, tanto para su desarrollo personal como profesional».

Mientras que Juan Serantes explicó que «este año hemos recibido más de 300 solicitudes para participar, un dato que demuestra el compromiso de la juventud y su interés por cambiar y transformar su entorno». Además, destacó «la colaboración de las instituciones y entidades para poder hacer posible este proyecto».

El programa está organizado por la ULPGC y la Fundación Universitaria de Las Palmas. Cuenta con el apoyo de BBVA como partner principal, y con la colaboración de Global, Naturgy y Radio Televisión Canaria como partners oficiales.