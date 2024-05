Educación propone otra estabilización del profesorado con una prueba canaria

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de mayo 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La Consejería de Educación propone realizar un nuevo proceso de estabilización docente tras el fiasco del concurso de méritos en el que del total de las plazas, 3.874, el 52,9% fue para profesorado que no ejerce en las islas. «Vamos a solicitar al Estado un nuevo proceso de estabilización», dijo este miércoles el consejero, Poli Suárez en respuesta a una pregunta de la diputada Carmen Hernández (NC) en la cámara canaria. Y que incluya alguna prueba en la baremación de contenido del archipiélago. Suárez explicó que han recibido «más de 12.000 reclamaciones» que hay que responder, por lo que el proceso de estabilización por concurso de méritos «no estará resuelto para el curso 2024-25 sino para el curso 2025-26».

«Quiero la unidad sindical y parlamentaria en este asunto. Ese es mi empeño» Poli Suárez Consejero de Educación

Hernández dijo que el mejor calificativo que se podía aplicar al proceso de estabilización era «desastroso» y que en lugar de «estabilizar» ha hecho «daño» a la escuela canaria y a su «función social». «Cada plaza ocupada por una persona de fuera expulsa a un maestro o maestra de Canarias», lo que achacó a un baremo condicionado por un punto de vista «centralista y miope». Elaborado por «la metrópolis que olvida nuestras singularidades», añadió. La diputada de NC deseó que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se espera para el 13 de junio, «alumbre luz». Pero, mientras tato, añadió Carmen Hernández, «hagamos un nuevo proceso de estabilización pero al modo canario, al modo Clavijo que parece que tiene la varita mágica que resuelve todo. Un proceso que se adapte a las singularidades canarias, que garantice que la escuela canaria no pierda todo ese patrimonio humano construido durante décadas».

El consejero de Educación respondió que, efectivamente, su idea es lograr un nuevo proceso de estabilización. Y recordó que en la pasada legislatura se aprobó una proposición no de ley (PNL) que instaba a incluir «en las bases de la convocatoria una prueba de entrevista personal en que se valora los conocimientos de Historia y Geografía de Canarias. «Esto se aprobó por unanimidad en este Parlamento, pero no se llevó a cabo. Sé que las PNL no son de obligado cumplimiento, pero se podía haber hecho», puntualizó Suárez.

«Hagamos un nuevo proceso de estabilización, pero al modo canario, al modo Clavijo» Carmen Hernández Diputada de NC

El consejero respondió que recibía «el guante para ir de la mano con unidad sindical y unidad parlamentaria» en la defensa de los interinos. De hecho, se reunió después con los sindicatos. A la oferta se sumó el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo.

Los resultados del proceso de estabilización: «Una pena»

«Es una pena que se haya producido el proceso para dar fijeza a la temporalidad y que el 53% de quienes han ganado plaza provienen de otras comunidades autónomas. No miremos para atrás», dijo Curbelo aludiendo a que él mismo estaba en el Gobierno que aprobó el procedimiento. «Sino adelante, para resolver el problema. Si todos vamos a una el problema se resuelve». dijo Curbelo. Y, en su opinión, «esto pasa por dos decisiones: que el Gobierno autorice una convocatoria nueva para estabilizar a los que han quedado fuera o un proceso de oposición flexible para que solo quede el porcentaje del 8% de interinos que se pedía».

«Si todos vamos a una, unidos, el problema se resuelve» Casimiro Curbelo Portavoz de ASG

Suárez le respondió que «para corregir hace falta fijarse en los errores», pero lo que quiere, insistió, «es la unidad sindical y la unidad parlamentaria en este asunto. Ese es mi empeño. Se han reconocido los errores que ha habido y esperamos a lo que pueda suceder con la sentencia del 13 de junio». Es más, añadió, «si hay una sentencia favorable a nuestros intereses seré el primero y estaré encantado de aplicarla. Pero dependemos del Gobierno central. Espero que en los próximos días la ministra nos pueda recibir para pedir autorización para ese nuevo proceso de estabilización y que se recoja en la baremación las peculiaridades de Canarias».

Noticia relacionada Educación pedirá a Madrid sacar oposiciones que favorezcan a los interinos canarios con 2.700 plazas Luisa del Rosario

Los sindicatos docentes tienen 15 días para aportar sus propuestas para repescar a los interinos El consejero de Educación, Poli Suárez, se reunió este miércoles con representantes de los sindicatos docentes en una sala del Parlamento Canario para valorar los resultados provisionales del proceso de estabilización por concurso de méritos. Suárez les explicó cuál era su hoja de ruta para estabilizar al personal docente interino y ha dado 15 días de margen para que las centrales sindicales hagan las suyas. ANPE explicó en un comunicado su coincidencia con la propuesta de Poli Suárez y señaló que lo que propone «es que la representación del profesorado y los partidos políticos aúnen fuerzas para afrontar con las mayores garantías posibles de éxito el futuro de la estabilización del personal docente interino en el archipiélago». Para este sindicato «a tenor de las reuniones en las que ha participado con el consejero de Educación y su equipo y con grupos parlamentarios –la semana pasada con el grupo Socialista– , así como del sentir manifestado por los diferentes partidos y sindicatos, no percibe diferencias sustanciales en cuanto a los objetivos perseguidos, por lo que aboga por la conformación de un frente único que trabaje de forma cohesionada para que el profesorado con experiencia en las Islas se pueda estabilizar lo antes posible». A juicio de ANPE, «las ideas de que se ha de estabilizar a las personas, y no solo las plazas, y de que hay que tener en cuenta las especificidades de Canarias son compartidas por los diferentes actores implicados en el sector educativo de las Islas y deben ser la base de un gran acuerdo a escala autonómica que permita defender al profesorado interino del abuso de temporalidad con una sola voz». El presidente de ANPE, Pedro Crespo, sostuvo que «la discusión sobre si desde las islas se pudo hacer más para evitar los malos resultados es pertinente siempre que se haga de forma constructiva, pensando en el futuro».