Educación distribuirá 20.000 líneas móviles entre estudiantes

El Ministerio de Educación va a facilitar 20.000 líneas móviles a otros tantos estudiantes que en sus domicilios carecen de medios tecnológicospara que puedan seguir las clases telemáticas que imparten los profesores de sus institutos y con las que se pretende dar continuidad a las enseñanzas desde que el 12 de marzo se suspendiese la docencia presencial por la epidemia del coronavirus.

Los beneficiarios de la medida serán estudiantes de Bachillerato y de FP de grado medio y superior pertenecientes a familias desfavorecidas de todas las autonomías españolas, que recibirán tarjetas SIM con una gran capacidad de transmisión de datos –40 gigabites mensuales por línea– para que puedan conectarse a las plataformas educativas, recibir material multimedia e interactivo con las materias del tercer trimestre de sus estudios y mantener el contacto telemático con sus profesores, incluido el uso de videoconferencias.

El reparto del material, que será posible gracias al patrocinio y las donaciones de Telefónica, Cisco e IBM, lo realizarán las consejerías de Educación y Bienestar de las comunidades autónomas, que serán las encargadas de detectar a los alumnos con dificultades para acceder a medios tecnológicos con los que continuar sus estudios durante el estado de alarma, y que recibirán dispositivos en relación al porcentaje de estudiantes de familias con rentas bajas que tengan en sus territorios.

«Nuestra mayor preocupación desde que se suspendieron las clases presenciales son los alumnos y alumnas a quienes más afecta la brecha digital y social. En el ministerio estamos trabajando y buscando la colaboración de todos para paliar en la medida de lo posible los efectos de esta situación porque no podemos dejar a nadie atrás», aseguró hoy la titular de Educación, Isabel Celaá. La ministra había avanzado en días anteriores que era necesario detectar y ayudar a un 14% de los estudiantes no universitarios españoles que se había detectado que no conectaban con las clases telemáticas desde la suspensión de la docencia presencial.

Asesores voluntarios

Movistar, la filial de Telefónica, entregará a Educación las 20.000 tarjetas SIM con su correspondiente dotación de mensual de datos, según un portavoz del ministerio. Cisco contribuirá a este proyecto con Cisco Webex, una herramienta de colaboración que conecta a docentes y alumnos en tiempo real, incluyendo funcionalidades para crear un aula virtual: videoconferencia y compartición de escritorio, entre otras. Su versión Cisco Webex Teams también facilita la colaboración entre profesores y alumnos.

IBM, por su parte, dará a la comunidad docente soporte para el proceso de adopción y uso de la plataforma tecnológica. Cerca de 600 profesionales de estas compañías se han inscrito como voluntarios para asesorar a los docentes con el objetivo de que puedan aprovechar al máximo la interacción con los alumnos y les prestarán ayuda telemática en tiempo real con el fin de resolver cualquier duda, según las misma fuente ministerial.

El ministerio agradeció sus donaciones a las tres compañías y animó a otras operadoras del sector de las telecomunicaciones y empresas proveedoras de dispositivos móviles a sumarse a esta iniciativa, «que permitirá mitigar en parte la brecha digital y social entre el alumnado con menos recursos».

Desde que se decretó la suspensión de la actividad educativa presencial para frenar la propagación del coronavirus, el ministerio ha llevado a cabo diversas acciones para facilitar que los estudiantes puedan continuar con su aprendizaje desde casa. Se ha puesto en marcha la página web aprendeencasa que recoge diverso material para trabajar en un entorno digital destinado tanto a docentes, como a familias o a autonomías.

Para aquellos alumnos y alumnas que tienen dificultades para acceder a internet porque no tienen ordenadores o porque viven en zonas a las que la señal no llega con la suficiente intensidad o porque tienen problemas para compartir la banda ancha, se puso en marcha el 23 de marzo, gracias a la colaboración de TVE, Aprendemos en casa, cinco horas diarias de programación educativa para alumnos de 6 a 16 años. «En esta iniciativa han colaborado 25 editoriales y portales educativos que están cediendo material para hacer posible esta programación realizada en condiciones difíciles y en tiempo récord», añadieron.