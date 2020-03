Se cae la plataforma con los contenidos virtuales de Educación

Las familias no podrán disponer tan de inmediato como anunció la Consejería de Educación del material didáctico online para reforzar los contenidos que el alumnado canario estaba abordado antes que el día 13 se suspendiera la actividad lectiva porque la plataforma virtual donde se iban a alojar no tiene la suficiente capacidad para ello habida cuenta de que «estaba diseñada para complementar actividades» y no para la avalancha de gente que ahora intenta utilizarla.

Fuentes de la Consejería de Educación reconocieron que están estudiando como aumentar la capacidad del llamando Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión de Canarias (EvaGD) e incluso la posibilidad de recurrir a otras plataformas del Gobierno para poder poner a disposición del alumnado el material didáctico que necesitan para poder seguir avanzando en el curso ahora interrumpido.

Los centros escolares están abriendo, por su parte, distintos cauces de comunicación con las familias para que el alumnado reciba tareas de refuerzo y ampliación de contenidos en sus casas bien a través de la plataforma Pincel Ekade, bien vía EvaGD, pero ambas plataformas están presentando problemas por la gran número de visitas que están registrando.

La consejera de Educación, María José Guerra, ya advirtió el pasado viernes de que se trataba de un «experimento educativo masivo» y que, como tal, podría fallar, aunque los técnicos del departamento que dirige iban a trabajar en que los fallos y caídas fueran los menos posibles.

La declaración del estado de alarma el sábado llevó a que esta semana la Consejería esté en cuadros y que, por tanto, todo se esté retrasando más de los esperado.