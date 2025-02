Crisis en las Ampas canarias: las federaciones de Gran Canaria y Fuerteventura se desmarcan de Confapa

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de febrero 2025, 16:51 Comenta Compartir

La Confederación de Federaciones de Ampas de Canarias, ConfapaCanarias, atraviesa una crisis interna desde el pasado octubre, que este viernes ha llegado a su máximo exponente. Y es que las presidentas de las federaciones insulares de Ampas de Gran Canaria y Fuerteventura, Marian Álvarez y Grimanesa González, han dimitido en los cargos y responsabilidades que ostentaban en su junta directiva.

La federación de Ampas grancanaria y majorera, Fapa Galdós y Fimapa, anuncian la medida en un comunicado conjunto, en el que también especifican el motivo de las discrepancias: la «división de criterios» en cuanto a las formas elegidas para representar a las familias ante las administraciones públicas.

«Entendemos que esa representación se ve gravemente afectada cuando la participación democrática de las madres y los padres recurre a malas formas, faltas de respeto e incluso ofensas personales», ahondan en la nota.

Enfatizan que, «antes que nada», son madres y padres, y su responsabilidad primera es ejercer como «ejemplo» para sus hijo e hijas. «Además, somos representantes de miles de familias en nuestras respectivas islas, es una gran responsabilidad ejercer esta portavocía brindando el respeto que exigimos para nosotros mismos y nuestro movimiento asociativo», apuntalan.

Si bien, matizan que esta crisis en el seno de Confapa afecta a las «formas» y no al fondo, pues existe un acuerdo sobre las principales carencias en el ámbito educativo, así como los retos a abordar y las soluciones. «La crisis que nos aqueja no afecta al fondo de nuestro movimiento, sino a las formas que se están usando en nombre de la Confederación, unas maneras con las que las familias no se ven representadas», insisten.

A pesar de ello, creen necesaria una única organización «que represente de forma inequívoca a las familias de la escuela canaria, independientemente de su isla de residencia». Algo que «solo es posible, sobre el exquisito respeto al funcionamiento democrático».

Tanto la federación grancanaria como la majorera continúan siendo miembros de la asamblea de ConfapaCanarias, el máximo órgano de la confederación, y confían en que «pueda existir un camino de consenso y compromiso, con el fin de recuperar esa unidad de representación institucional para las familias del archipiélago».

«Estamos seguras de que hay alternativas y oportunidades, pero en la actualidad nos vemos en la obligación de diferenciarnos de posturas, decisiones y actuaciones en las que no vemos representado el sentir mayoritario de las familias de nuestras islas», concluyen.