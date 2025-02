Educación «elude responsabilidades» con el alumnado con discapacidad «a base de mentiras»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de febrero 2025, 13:32 Comenta Compartir

«El enfado de ConfapaCanarias no puede ser más que mayúsculo». En estos términos se manifiesta la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Canarias sobre la respuesta del consejero de Educación, Poli Suárez, a las movilizaciones por los derechos del alumnado con discapacidad, desarrolladas el pasado jueves por todo el archipiélago.

Confapacanarias rescata, en un comunicado, las «sintéticas» palabras del consejero, que desataron su indignación: «Es admirable [lo que hacen] y las apoya». Una postura que, a su juicio, favorece la creación de una «realidad paralela, a base de mentiras, para eludir responsabilidades en la deficiente atención» a este estudiantado.

«Conviene recordar al consejero de Educación que él no es un particular y que las palmadas en la espalda están bien por parte de cualquier otra persona, pero no de las que tienen su condición, pues es nada menos que el responsable de conseguir y de gestionar el presupuesto de su área para hacer que las personas con diagnósticos NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) tengan una educación de calidad e inclusiva, bastante mejor que la actual», le responden desde la asociación.

«Insuflar ánimos, siempre desde su posición de máximo gestor público en Educación, es un acto que quizá se pueda calificar de cínico o de burla», agregan.

Desde la entidad entienden la respuesta de Suárez como «la última prueba de negación de la verdad que tiene como origen la Consejería de Educación», sobre las concentraciones del pasado 20 de febrero, las mayores celebradas por este colectivo en Canarias.

Ante esto, inciden en que tanto Educación como el Ejecutivo canario «no pueden fingir no darse cuenta de la disconformidad general de las familias en relación con el trabajo realizado desde lo público para el servicio óptimo a ese grupo de alumnos y alumnas, sobre todo por la escasez de atención que están sufriendo por parte de la Administración autonómica las familias NEAE de Canarias».

Recuerdan que las reivindaciones realizadas durante las manifestaciones están recogidas en el documento 'NEAE: Propuesta para la Educación y la Inclusión', un texto registrado en el Parlamento canario el pasado 30 de julio, coordinado por ConfapaCanarias y en el que participaron 13 organizaciones distintas del ámbito NEAE de todas las islas.

Un documento que, además, fue defendido ante la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias, por lo que «les debe constar lo que en él se recoge y argumenta».

ConfapaCanarias se muestra tajante y señala que, «el listado de despropósitos reales, por mucho que desde la Consejería se intente maquillar o despistar con propaganda y buenas palabras, es largo». «A estas alturas de la actual legislatura, con casi la mitad del tiempo ya vencido, es el momento de asumir responsabilidades. Ya no cuela echar la culpa a los de antes», arguye.

Desde la asociación recuerdan algunas las peticiones recogidas en el informe, que tiene como punto de partida la reducción del presupuesto en Educación, que se aleja del 5% del PIB regional este 2025, «umbral de referencia fijado por ley y cuyo incumplimiento está en el origen de gran parte del resto de los problemas».

También exponen que «en el ámbito NEAE, programa NEAE 21+, es una ocurrencia que se opte por guarderías encubiertas que no fomentan la inclusión ni la formación: no hay docentes en las Aulas Enclave, no hay personal con el perfil adecuado, no se está propiciando una inclusión real por la falta de recursos, y también existe una clara intención de privatizar el sector NEAE, algo que significa precarizarlo, lo que es igual a más discriminación».

Identifican otra carencia en la inversión en infraestructuras y mencionan diferentes iniciativas positivas, que, sin embargo, no están funcionando. Uno de ellos es el programa de Huertos Escolares Ecológicos, una herramienta pedagógico-didáctica «potente», que el curso pasado empezó en enero, y en el actual esta iniciativa aún no ha arrancado; otro, el denominado Orugas y Mariposas, que consiste en dar asistencia psicológica al alumnado, al personal docente y a los auxiliares ante una posible desgracia en el entorno educativo.

Destacan, a su vez, el programa Ecocomedores, «que no se está desarrollando por falta de una orden ejecutiva que obligue a comprar productos ecológicos de origen local, algo que no incrementa los costes del comedor para las familias y que además ofrece alimentos más sanos y saludables al alumnado, a la vez que contribuye a fortalecer la economía local».

Por último, ponen el foco en la tardanza, por parte de Educación, en la firma de acuerdos con los Cabildos de La Palma y de Lanzarote, que «se han ofrecido a poner fondos propios para la educación NEAE y/o para la infraestructura educativa asociada en esas islas».

«La batería de despropósitos de la Consejería de Educación es larga, pero, pese a ello, y es esto lo más llamativo, a cambio solo se tienen o reparten buenas palabras, se falta a la verdad y hay una gestión pésima, la que de entrada discrimina a las familias y las deja fuera de la ecuación de las soluciones, sin tenerlas en cuenta. Por ello, se puede decir que esta Consejería no da una», ahonda ConfapaCanarias.

«Ante los pocos avances objetivos logrados en la atención óptima al alumnado NEAE en el archipiélago, ConfapaCanarias vuelve a reiterar a la Consejería su máxima disponibilidad para trabajar en un plan riguroso que aporte las soluciones necesarias para este colectivo de componente estructural, mucho más ya detectadas las deficiencias, algo que se debe hacer desde el convencimiento político en la idoneidad de esa senda y con la definición previa de los recursos humanos y materiales necesarios, unido todo a la disponibilidad presupuestaria, y no sin dejar de evaluar los impactos de las actuaciones definidas y de medir los resultados obtenidos, su eficacia», concluye la asociación.

