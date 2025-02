«Hasta que no lo vives, no lo sabes»: más de 200 familiares y NEAE solicitan en Fuerteventura educación para todos

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 20 de febrero 2025, 15:31 Comenta Compartir

Yasmina Vera Guerra recorrió los 42 kilómetros que separan Pájara de Puerto del Rosario para asistir a la concentración de este jueves por una educación inclusiva para todos. Con un pequeño de once años y tres trastornos de conducta, denunció «la falta de ayudas de cualquier tipo en el colegio».

Yasmina se enteró de la convocatoria por otras mamás, luego confirmada por las redes sociales y los medios de comunicación. Junto a esta madre de Pájara, más de 200 familiares de alumnas y alumnos NEAE de Fuerteventura, esto es con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, demandaron a pie de calle una educación inclusiva y no excluyente como hasta ahora.

Los miembros de Adivia, la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica de Fureteentura, secundaron la convocatoria, acompañados de sus familiares.

La mamá de Pájara habla de la falta de ayudas que recibe el niño desde todos los flancos, «por eso estoy continuamente en el colegio y gracias a que estoy liberada en mi trabajo, si no, no podría mantenerme en ningún empleo porque no tengo nadie que me lo cuide, no hay recogida temprana en el centro, tampoco tardía».

A su lado, Almudena Estupiñán y su hijo Arazay Fuentes, los que esta semana denunciaron el abondono educativo a nivel de Educación Secundaria en particular y a todos los niveles educativos en general en Fuerteventura, sostienen sendas pancartas donde se puede leer: Derecho a una buena calidad de vida, la madre; y Derecho a pensar, opinar y participar, el chico.

No muy lejos, una abuela repite como un mantra: «Hasta que no lo vives, no lo sabes».

Ampliar Yasmina Vera Guerra, que acudió a la concentración desde Pájara. Javier Melián / Acfi Press