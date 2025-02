«¿Qué hacen: incluyendo o excluyendo?» Las familias de los NEAE salen a la calle a pedir educación para todos

Catalina García Triquivijate Lunes, 17 de febrero 2025, 15:37 Comenta Compartir

Almudena, madre de Arazay, alumno NEAE, esto es con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, repite varias veces la pregunta: «¿Qué están haciendo: incluyendo o excluyendo a estas personas?». La cuestión se la plantea a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, colectivos sociales, docentes, colegios, políticos, y la lleva a sumarse a la concentración por los derechos educativos del alumnado NEAE convocada a las 10.00 horas de este jueves, 20 de febrero, en la calle peatonal Primero de Mayo de Puerto del Rosario.

Almudena Bolaños y Cristian Rodríguez son las caras visibles de la concentración que surgió en Tenerife y que este jueves recogen el testigo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Habla en nombre de todas las madres y padres de alumnas y alumnos NEAE y para hacerlo explica el caso de su hijo Arazay Barrios Bolaños.

Con 18 años, en Fuerteventura, el chico sólo tiene dos salidas de Formación Profesional Adaptada: Administrativo en el IES Puerto del Rosario y Jardinería en el IES Gran Tarajal. «O uno de esos ciclos, o esperar que cumpla 21 años, repitiendo y repitiendo curso, para poder acogerse al proyecto NEAE +21». Educación puso en marcha en septiembre esta opción para acoger al alumnado una vez que finalizaba la edad para estar en un centro educativo público.

Prueba de acceso a grado medio y sin título de Educación Primaria

Otra salida es que Arazay y el resto de los NEAE se presenten a la prueba de acceso a un grado medio. «La prueba es muy difícil y, por supuesto, no está adaptada porque queremos inclusión, pero en realidad estamos excluyendo a todas estas personas».

La Educación Primaria resultó igual de desalentadora para el chico. «Mi hijo llegó hasta cuarto de la ESO, pero no le dieron el título. Es muy triste que lo estés empujando todos los días para ir a clase, ayudándole con las materias, y que luego no le den el título. También tienen derecho a estudiar, como el resto de las personas, y tiene su discapacidad, pero no es tonto, ¿y cómo le explico que a él no le dieron su título porque tiene una discapacidad? Repito, es muy triste».

Los padres y las madres reclaman también más auxiliares educativos en las aulas enclave y en las ordinarias, auxiliares en las horas no lectivas, formación en NEAE para el profesorado, talleres ocupacionales y transparencia y mejor comunicación con las familias en los procesos de derivaciones escolares.

En definitiva, Almudena y otras madres y padres «luchamos por una educación inclusiva«.