Los conservatorios exigimos a Torres el cumplimiento de la Ley de Presupuestos

Los Colectivos Docentes de los Conservatorios Profesionales de Música de Canarias, dada la falta de sensibilidad y voluntad por parte de los responsables de Educación del Gobierno de Canarias, así como del propio presidente de Canarias Ángel Víctor Torres para atender la muy excepcional situación de este profesorado, hemos tomado la iniciativa de acudir a la vía judicial en busca de la última opción que nos han dejado para defender nuestros puestos de trabajo.

Los representantes de estos colectivos, Boro Vizcaíno y Any Poggio, hemos asistido a diversas reuniones con el director general de Personal, Fidel Trujillo, con la consejera de Educación, Manuela de Armas, y con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. En estas reuniones hemos expuesto y explicado una y otra vez la situación de vulnerabilidad en la que nos dejan los procedimientos de estabilización regulados por una norma impuesta por el Ministerio de Educación del Gobierno de España (Real Decreto 270/2022) porque, entre otras cuestiones, no se nos da la posibilidad de participar en igualdad de condiciones respecto a otros participantes, no es un procedimiento excepcional en los términos que propone la Ley 20/2021, no es ajustado a la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a procedimientos excepcionales, no es ajustado a la normativa y jurisprudencia de la UE e invade las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias recogidas en la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Canarias.

A falta de soluciones y voluntades por parte de los responsables de Educación y del presidente de Canarias para atender la situación de estos profesores los colectivos optamos por trasladar estas demandas a todos los grupos parlamentarios, a los que expusimos la situación muy excepcional del personal docente de los Conservatorios Profesionales y la grave situación en la que nos dejan los procedimientos de estabilización regulados por el RD 270/2022.

Como resultado de estas reuniones, todos los representantes de los grupos parlamentarios, el PSOE incluido, acordaron por unanimidad presentar una enmienda a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2023, la cual fue presentada el pasado mes de diciembre por el PSOE a petición de todos los grupos parlamentarios y aprobada en sesión parlamentaria por unanimidad.

Por todo ello, queremos aprovechar este medio para hacer llegar todo nuestro agradecimiento a Socorro Beato de CC como promotora de la enmienda, a Carmen Hernández de NC, a Ana González de PSOE, a Luz Reverón de PP, a Melodie Mendoza de ASG y a Manuel Marrero de Podemos.

El texto de la enmienda dice lo siguiente:

«Las plazas referidas a los Conservatorios de Música de Canarias, afectadas por los procesos selectivos previsto en la ley 20/2021, deberán ser excluidas de las convocatorias ya publicadas, en atención a las singulares y excepcionales circunstancias del colectivo de docentes temporales de dichos conservatorios y, para ello, deberán rectificarse tanto el Decreto de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal de personal docente de centros públicos no universitarios en la Comunidad Autónoma de Canarias, como las convocatorias de los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización vinculados de la ley 20/2021.

Posteriormente, y una vez estudiadas las singulares y excepcionales circunstancias de estas plazas, se procederá a una nueva Oferta de Empleo Público de esas plazas y a las convocatorias correspondientes, una vez se pueda asegurar mediante los informes jurídicos pertinentes que los trabajadores temporales afectados no concurran en situación de desventaja con relación a otros posibles aspirantes, todo ello, en cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y del resto del ordenamiento jurídico».

Lo cierto es que a día de hoy la Dirección General de Personal no ha publicado Resolución alguna que rectifique tanto el Decreto de la OPE como las convocatorias de los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización vinculados de la ley 20/2021, por lo que nos genera la duda de si finalmente la DGP cumplirá con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos o se dedica a jugar al despiste.

Para los Conservatorios Profesionales NUNCA se ha celebrado proceso selectivo alguno (oposiciones) desde que la Consejería asumió hace casi 25 años estos centros y, como resultado, los dos conservatorios canarios cuentan con una altísima tasa de interinidad en sus plantillas y un profesorado en esta situación que acumulan varias décadas de interinidad, algunos más de 30 años.

La situación de abuso de la temporalidad que venimos soportando en los últimos 25 años es el resultado de la dejación de los Gobiernos que se han sucedido a lo largo del tiempo en el Gobierno de Canarias y en la Consejería de Educación. Para nosotros es inaceptable que ahora el presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres se esconda detrás de este RD y pretenda desentenderse de sus trabajadores sin asumir su responsabilidad, abandonándonos a unos procedimientos que no se ajustan a la normativa y jurisprudencia del TJUE respecto al abuso de la temporalidad, a los mandatos establecidos en la Directiva 1999/70/CE, ni siquiera se ajusta al marco de lo que dicta la propia Ley 20/2021.

Los conservatorios profesionales de Canarias cuentan con un número de entre 75-80 docentes en situación de abuso de la temporalidad y solo se ofertan 48 plazas por concurso de méritos y 14 por concurso oposición. Como si no fuera suficientemente grave solucionar la situación de larga temporalidad con unos procedimientos regulados por del RD 270/2022, lo cual representa una gran estafa a todo el personal docente de Canarias, el director general de Personal se inventa su propio criterio para decidir las plazas que oferta por el procedimiento de concurso de méritos y cuales por concurso oposición, con lo cual, teniendo en cuenta el número de docentes de conservatorios en abuso de la temporalidad, se están sacando por concurso-oposición plazas que según lo contemplado en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021 tienen que ofertarse por concurso de méritos, y con ello se está obligando a docentes que llevan ocupando esas plazas, en algunos casos más de 25 años, a presentarse a un concurso-oposición cuando lo que esta previsto en la Ley es que tiene que ser por concurso de méritos.

Por último, los Colectivos Docentes de los Conservatorios Profesionales de Música de Canarias exigimos, una vez más, al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que haga uso de sus competencias, cumpla la Ley de Presupuestos, asuma su responsabilidad con sus trabajadores y no permita que por la imposición de un RD del Ministerio de España sus trabajadores terminemos condenados al desempleo indefinido, y si no lo quiere hacer no se preocupe que ya vendrán otros partidos nacionalistas que no tengan que acatar mandatos de los jefes de Madrid y sí lo harán.