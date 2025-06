CC OO apoya la ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de junio 2025, 14:04 Comenta Compartir

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) mostró ayer en un comunicado su «respaldo inicial» a la proposición de ley sobre reconocimiento de la autoridad docente en Canarias. Lo hizo en la reunión bilateral mantenida esta semana con el consejero regional de Educación, Poli Suárez, y otros responsables de la administración, aunque indicó que «el término 'autoridad' quizá no es el más adecuado». Los sindicatos docentes ANPE y STEC ya han destacado también su apoyo a la normativa.

CC OO destaca que la proposición de ley que se encuentra en trámite parlamentario tiene como objetivo reconocer y fortalecer la autoridad del profesorado en Canarias, promoviendo el respeto hacia su labor y garantizando su protección jurídica y psicológica, por lo que cuenta con su apoyo «preliminar», a falta de «un análisis detallado del documento». «Desde CCOO entendemos que es el momento de reforzar y proteger la figura del personal docente», agrega.

No fue la única cuestión que se abordó en el encuentro. El sindicato presentó un total de 21 propuestas, que «reflejan las reivindicaciones más urgentes y necesarias del profesorado no universitario». Algunos puntos tratados fueron el «cómputo de las vacaciones no disfrutadas como tiempo de servicio y que los servicios prestados en centros concertados computen para el cálculo de trienios y sexenios».

CCOO reclamó del mismo modos el «pago inmediato de las nuevas gratificaciones por coordinaciones» y el abono de los sexenios al mes posterior de su perfeccionamiento, «tal y como se comprometió la Administración en el acuerdo de 2018». Insistió, a su vez, en la importancia de actualizar e incrementar los complementos y gratificaciones, acorde a la subida estatal salarial.

Otras cuestiones en las que incidió fueron la reducción horaria lectiva del 25% para mayores de 55 años sin pérdida retributiva, jornadas parciales mínimas de 9 horas, derechos igualitarios para docentes interinos o nombramientos volantes, compensaciones por actividades extraescolares y el cumplimiento del protocolo de gestión del profesorado sustituto, incluyendo el abono del verano a partir de 165 días de docencia durante el curso.

El sindicato consideró «imprescindible» convocar acceso y adquisición de nuevas especialidades en los procedimientos selectivos, modificar la orden de titulaciones para listas de empleo, la equiparación de la indemnización por residencia entre los distintos cuerpos o la equivalencia de ratios medias con la enseñanza concertada.

Por último, manifestó su voluntad de diálogo, a la vez que exigió la inversión del 5% del PIB para Educación, respuestas claras, compromisos concretos y voluntad real de avanzar en derechos. Cuestiones por las que el profesorado «no puede seguir esperando».