La inacción ante la violencia machista a través de Alexis Ravelo: arranca la PAU extraordinaria en Canarias

La inacción ante casos de violencia machista abrió este miércoles la PAU extraordinaria en Canarias. El estudiantado se enfrentó a un fragmento de la novela policiaca 'La última tumba', que lleva la firma de Alexis Ravelo. «Es común en situaciones de violencia de género que vecinos, amigos y familia conozcan este tipo de actos, pero no actúen: ¿por qué crees qué ocurre esto?», invitó a reflexionar el examen de Lengua y Literatura.

«Lo que me despertó no fue una pesadilla, sino un griterío y un golpeteo intermitentes y brutales. Tardé un poco en comprender que eran Candil y el tipo quienes gritaban. Él le decía de todo menos bonita. Ella, a ratos lo insultaba, a ratos le pedía que parase. Estoy seguro de que el tío le estaba zurrando», relata el escritor canario en el estracto seleccionado de su obra.

«Me senté al borde de la cama, me puse las chancletas y me levanté. Me quedé parado justo antes de abrir la puerta, porque, de pronto, pensé que era muy mala idea meterme de por medio. Después de todo, podía salir muy cagado si llamaba a la puerta de al lado y el tío se me podía chulo», concluye el texto.

El enunciado de la prueba que invita al análisis expone que esa discusión de pareja pasa a convertirse en una agresión machista y que, el vecino que la está escuchando, «decide no impedirla».

El alumnado también tuvo que demostrar sus conocimientos en modalidad textual, tipología, función del lenguaje y recursos expresivos a partir del fragmento de 'La última tumba'.

Asimismo, el apartado de Literatura permitió la elección entre dos clásicos: la generación del 98 o el análisis de un fragmento de 'La casa de Bernarda Alba' del poeta y dramaturgo Federico García Lorca.

Un total de 2.531 estudiantes se presentan este año en Canarias a la prueba de acceso a la universidad de julio, 1.244 por la provincia de Las Palmas y 1.287 por la de Santa Cruz de Tenerife. La selectividad extraordinaria se alargará hasta este viernes 4 de julio.

La mayor parte del alumnado que se presenta a la PAU extraordinaria lo hace porque no aprobó la ordinaria en junio o desea subir nota y, así, poder acceder a la carrera deseada el curso siguiente —la obtenida en la fase general no caduca, mientras que la de la fase específica se guarda durante dos cursos más—. También pueden examinarse en julio quienes no aprobaron a tiempo el Bachillerato.

El 92,6% de los 4.754 alumnos y alumnas que se presentaron a la convocatoria ordinaria de la PAU aprobó, por lo que se registró un descenso con respecto al año pasado, cuando fue de un 94%.

Lo cierto es que a la selectividad de este año se la conoce como la de transición, ya que incorpora algunos cambios. Uno de ellos es, por ejemplo, la eliminación de las opciones que permitían estudiar solo parte del temario. Es por ello que muchas voces la consideran la más difícil de los últimos tiempos.