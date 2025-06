PAU 2025 en Canarias: 10.836 estudiantes inician hoy la selectividad más homogénea de la historia

Las comunidades autónomas evaluarán con los mismos criterios las faltas de ortografía

La prueba de acceso a la universidad (PAU)que se inicia hoy en Canarias es un esbozo de lo que será la nueva selectividad, que se espera para después de 2026: más homogénea y competencial. Ya este año, se penalizarán igual las faltas de ortografía en la mayor parte del territorio nacional, con algunas excepciones en País Vasco. Así, restarán dos puntos como máximo en los exámenes de Lengua Castellana y Literatura IIy lenguas cooficiales, mientras que 1,5 puntos en Lengua Extranjera y un punto en el resto de materias a desarrollar, como Filosofía. En el caso particular de Lengua Castellana y Literatura, las faltas penalizarán a partir de la segunda, descontando 0,25 puntos por cada una. En las asignaturas restantes se contabilizarán a partir de la tercera falta ortográfica, restando 0,10 puntos.

Otra novedad que presenta la PAU2025 es que la nota en las asignaturas de la fase general, que son Lengua, Lengua Extranjera, la materia de modalidad del Bachillerato cursado, la lengua cooficial, de haberla, e Historia o Filosofía, debe ser igual o superior a 5. De no ser así, el resultado no tendrá validez y no será computado.

Del mismo modo, la Moncloa valora en su portal web los criterios comunes de corrección de la nueva selectividad, que priman la «adecuación de las respuestas a lo solicitado en el enunciado de preguntas» o la «coherencia la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de las respuestas, así como su presentación», que se puntuarán con al menos un punto en cada pregunta o tarea que «implique la redacción de un texto».

En cuanto a los exámenes de cálculos, el estudiantado podrá hacer uso de calculadoras no programables, que en ningún caso podrá intercambiar con otros compañeros o compañeras durante la ejecución de la prueba.

La selectividad también camina hacia un modelo más competencial o práctico para hacer frente al estudio de memoria. De esta manera, se evalúa la creatividad, madurez, capacidad de reflexión y pensamiento crítico del alumnado. La idea es que la presencia de estas preguntas vaya creciendo gradualmente en los próximos años. El Gobierno de Canarias ofrece en su página web algunos ejemplos de este tipo de cuestiones en exámenes de Lengua Castellana y Literatura, que parten de una viñeta de Quino o de un fragmento de 'Panza de burro' de la escritora canaria Andrea Abreu.