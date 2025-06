PAU 2025 en Canarias: «Quiero estudiar Medicina y voy a por la nota»

Dánae Pérez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 2 de junio 2025, 22:41 Comenta Compartir

El trasiego en la Biblioteca Pública del Estado de la capital grancanaria a las 10.30 horas de este lunes no es el habitual. La prueba de acceso a la universidad (PAU) arranca mañana en Canarias –se prolongará hasta el sábado 7 de junio– y se nota. El recinto está a rebosar. Los apuntes subrayados de mil colores lo copan casi todo: las mesas y las manos de un gran número de estudiantes que se agolpa en los exteriores. El objetivo es claro: obtener los mejores resultados, se necesite o no una nota elevada para entrar en la carrera deseada.

«Me gustaría sacar la nota más alta posible y, de momento, va bien», señala Carlos Nicolás González, uno de los jóvenes que aprovecha los últimos días previos a la selectividad para afianzar sus conocimientos en la biblioteca. Tiene previsto estudiar en la universidad de Rice, en Estados Unidos, donde ya cuenta con una beca. A priori, no necesita superar ninguna nota de corte determinada, pero quiere dar lo mejor de sí: «Con Trump el tema está rarete...», expone. Su segunda opción, por si la primera no sale, es cursar Ingeniería Aeroespacial.

Carlos Nicolás es de los que prefiere estudiar en casa, pero últimamente notaba que se distraía mucho y por eso decidió hincar codos en la biblioteca. La selectividad la encara desde la «tranquilidad», y no es para menos, ya que alcanzó un 10 de nota media en Bachillerato.

Pese a su calma, en la biblioteca se respiran nervios, sobre todo, porque esta hornada de futuros universitarios se enfrenta a una PAU de transición, que incorpora cambios y se cree que es la más exigente de los últimos tiempos.

Y es que el nuevo modelo elimina las opciones que permitían estudiar solo parte del temario, por lo que ahora resulta preciso dominarlo en su totalidad. También crece la presencia de preguntas competenciales, aquellas que requieren de mayor análisis, reflexión y pensamiento crítico, entre un 20% y un 25%. Este porcentaje irá aumentando gradualmente durante los próximos años.

El fin consiste en evolucionar hacia una PAU más homogénea en todo el país, por lo que se han unificado criterios de estructura y corrección. Es el caso de las faltas de ortografía, que penalizan dos puntos como máximo en Lengua Castellana y Literatura IIy lenguas cooficiales, así como un 1,5 en el examen de lengua extranjera y un punto para el resto de asignaturas. Por el contrario, la duración de cada examen se mantiene inalterable y será de 90 minutos, como en cursos anteriores.

Alexandra Pérez es otra futura universitaria que aprovecha la recta final hacia la PAU en la biblioteca. Ella quiere estudiar Medicina y va a «por la máxima nota». La carrera tuvo una nota de corte de 12,83 en la Universidad de La Laguna (ULL)y de 12,58 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) el curso pasado.

Asegura que se concentra mejor en el recinto, al que acude a primera hora de la mañana. Sobre las seis de la tarde ya está en casa, donde, dependiendo del rendimiento del día, continúa repasando o descansa. Con todo, cree que seguirá acudiendo a la biblioteca hasta que comience la PAU. Lo que más le asusta de la prueba es la presencia de preguntas competenciales en exámenes que siguen durando 90 minutos, pues teme que no le dé tiempo para «poder escribirlo todo».

Lo peor, la incertidumbre

Lo peor que llevan muchos estudiantes congregados en la Biblioteca Pública es la incertidumbre, no saber qué va a caer en el examen o cómo va a ser exactamente la nueva estructura. Los temores varían y saltan por diferentes asignaturas, aunque se repiten algunas como Lengua, Biología e Historia de España.

Nayra Sosa quiere estudiar Derecho en la ULPGC y Ainhoa Reyes Psicología en la Universidad Atlántico Medio (UNAM). Ambas están dispuestas a dar lo mejor de sí para superar la selectividad con los mejores resultados, aunque sus carreras deseadas no les exigen una nota de corte alta.

A las dos jóvenes les preocupa especialmente el examen de Lengua, el primero al que se enfrentarán los 5.369 estudiantes matriculados para la PAU en la provincia de Las Palmas. Primero lo hará el estudiantado de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y General el miércoles 4 de junio, y un día después el de Ciencias.

«Con los cambios hubo mucha incertidumbre. Hasta hace un par de meses no sabíamos lo que íbamos a hacer y Lengua es lo que peor me tiene, porque en 1º Bachillerato nos preparamos de una manera, sobre todo con comentarios de texto, y en 2º llegaron los cambios y fue descolocante», enfatiza Nayra.

«Cambiaron muchas cosas en muy poco tiempo, en 1º nos preparamos para una PAU que no íbamos a hacer, pero los profesores supieron adaptarse a los cambios y ahora lo haremos lo mejor que podamos», agrega Ainhoa.

A Noor Johansen se le atraviesa especialmente Biología, ya que considera que es «mucho temario», motivo por el que se ha centrado en parte del contenido. «Todo el mundo dice que es como un examen normal, pero no, es más la incertidumbre de qué te van a preguntar que otra cosa», reseña.

La joven quiere formarse en Educación Primaria y comenzó a estudiar «todos los días» para la PAU a partir de la graduación, «que fue a principios de mayo». Piensa pisar la biblioteca hasta que finalice la selectividad.

Jornada de repaso para la selectividad en la Biblioteca Pública. Cober

Su compañero de estudios Javier Díaz sueña con ejercer la Psicología y también frecuenta la biblioteca, «desde las 8.00 de la mañana que abre hasta que cierra», para prepararse lo mejor posible. Confiesa que también ha tenido que «descartar» parte del temario para optimizar el tiempo de estudio.

Sus amigas Ana Martínez y Carlota Díaz son otras asiduas a la biblioteca. Desean cursar Educación Primaria en la ULPGC, que tuvo una nota de corte de 10,23 el año pasado. Ambas aseguran acusar el estrés que supone perseguir los mejores resultados.

Unos nervios que comparte María Araujo, que no tiene claro qué estudiar, pero busca una buena nota para no cerrarse ninguna puerta. Álvaro Jiménez, también en este grupo de amigos, cursará Derecho con Comercio Internacional en la UNAM y piensa que, independientemente de la nota necesaria para acceder a una carrera, el «simple concepto de la PAU ya es estresante».