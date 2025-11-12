Agitación ultra en la ULPGC y la ULL: la ultraderecha usa las universidades para «generar tensión y victimizarse» Un experto de la Universidad de La Laguna analiza la irrupción ultra en el entorno académico, con la visita de Vito Quiles esta semana a Gran Canaria y Tenerife como telón de fondo

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:52

La ultraderecha ha encontrado en las universidades un filón para difundir su discurso, especialmente en las públicas. Pero la elección de estos espacios no es casual. Supone una suerte de pulso a todo lo que representa el ámbito académico: el conocimiento científico, con el que se pueden rebatir muchas de las ideas que abandera este movimiento, como es la negación del cambio climático. Además, responde a una estrategia «globalizada» que gira en torno a tres ejes: la generación de tensión, la victimización y culpabilización.

Así lo manifiesta el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Santana, en una radiografía sobre el uso de estos espacios por parte de movimientos ultra. Todo ello con la visita del agitador Vito Quiles a las universidades públicas de Canarias este jueves y viernes como telón de fondo, pese al rechazo de los propios centros.

Quiles tenía previsto parar este jueves en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), pero permanecerá cerrada por la borrasca Claudia. Con todo, desde la Delegación del Gobierno en el archipiélago aclaran que la policía está al tanto de estos actos y que, en caso de celebrarse, no se descartan las sanciones, al carecer de autorización.

El académico repara en que este tipo de acciones se inspiran en modelos ya instaurados en otros países, como Estados Unidos, con la figura de Charlie Kirk como máximo exponente. El activista conservador llevaba sus ideas a diferentes campus universitarios e, incluso, murió asesinado en uno de sus eventos celebrado en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

Santana especifica que el 'modus operandi' de la ultraderecha consiste en generar tensión por medio de la confrontación. A partir de ahí se abre la «vía de la victimización», que se manifiesta, en el caso del tour universitario, denunciando que se coarta la libertad de expresión y que no se les cede espacios públicos.

Luego llega la fase de culpabilización, es decir, se culpa a las universidades de esa supuesta privación y se «crea un discurso sobre un enemigo», que no por casualidad «está vinculado a lo público y al conocimiento científico».

Sobre el rechazo de la ULPGC y de la ULL a la gira de Quiles, el sociólogo matiza que no se veta la libertad de expresión, sino una «actividad propagandística» por el mero hecho de que las universidades constituyen un entorno «plural» y defienden seguir siéndolo. «Están en su derecho de celebrar un acto propagandístico, otra cosa es que se utilicen las universidades públicas», matiza.

La ultraderecha sabe aprovechar el descontento social y la fuerte polarización para desarrollar su estrategia, con la que busca el «impacto mediático y social», y por último «adhesiones».

¿Los jóvenes son un blanco fácil?

Francisco Santana considera que el calado de la ultraderecha en los más jóvenes no es generalizado, pero sí se magnifica por su impacto mediático. Tampoco cree que el estudiantado universitario sea el público objetivo de este movimiento o, al menos, «no debería» porque se forma en base al «conocimiento científico».

Sí que reconoce que la moda rebelde actual, en determinados sectores jóvenes, es adoptar ideologías fascistas. Destaca que la ultraderecha se vale de la vulnerabilidad social para conectar con algunas mentes, por ejemplo, enfrentando la inmigración con la precariedad económica y estableciendo, así, «alguna posibilidad de competencia por trabajo».

Por ello, aboga por fomentar espacios de reflexión tanto en el ámbito académico como mediático para analizar detenidamente las consecuencias de la corriente ultra en la realidad social.

Quiles pincha en la Complutense

Vito Quiles celebró este miércoles un evento en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en el marco de su gira España combativa, pese a carecer de la autorización pertinente. Llamó a los «chavales» a convertirse en un ejemplo de movilización masiva, pero finalmente participaron cerca de 200 personas (la mayoría hombres) afines a sus ideas y un número algo superior de sus opositores, según informa el diario El País.

La policía blindó el centro e impidió la entrada de Quiles, al carecer del permiso, por lo que tuvo que quedarse en una rotonda cercana al campus de Somosaguas. El despliegue de agentes controló el acceso a la universidad, solicitando el carné de estudiante. Algunos simpatizantes del agitador político lograron colarse con el documento de allegados o amigos.