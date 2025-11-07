«Vamos a retomar el tour»: Vito Quiles anuncia que parará en Canarias pese al rechazo de las universidades Viajará a las islas el próximo jueves, después de llevar su gira a Madrid

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:39 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

«Vamos a retomar el tour». El agitador ultraderechista Vito Quiles anuncia en redes sociales que llevará su gira 'España combativa' a Canarias el próximo jueves. Todo ello pese al rechazo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de La Laguna (ULL), que aseguraron que «no autorizarán» actos que «pongan en riesgo» sus «valores estatutarios».

Quiles señala en un vídeo compartido por la plataforma EDATV, en la que colabora, que va a volver a dar «ejemplo de movilizaciones masivas, en defensa del bien, de la libertad y la verdad». Pasará antes, el lunes y el miércoles, por Madrid.

Lo cierto es que su presencia en universidades como la Autónoma de Barcelona (UAB), la de Valencia (UV) o la de Navarra (UNAV) ha generado enfrentamientos entre el alumnado que comulga con sus ideales y el que no.

De hecho, la última parada de su gira, en la UNAV, provocó altercados y disturbios que se saldaron con dos personas detenidas y cinco heridas, entre ellas un periodista.

Quiles decidió suspender su gira durante una semana por motivos de seguridad, justo cuando tenía previsto visitar Gran Canaria y Tenerife.

El estudiante de Periodismo, ya que según el diario La Razón no ha terminado la carrera, es popular en redes sociales por colgar vídeos asediando a políticos de izquierdas.

Ante los episodios vividos en diferentes universidades, la ULPGC señaló en un comunicado que «los campus universitarios son espacios de conocimiento, libertad y convivencia», por lo que «no autorizará» actos que atenten contra ello.

En sintonía con la ULL, dejó clara su defensa de la «libertad de expresión», pero «ejercida desde el respeto», al igual que su compromiso con la «seguridad, convivencia y desarrollo normal de la actividad académica e investigadora».