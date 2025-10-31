La ULPGC cierra la puerta a Vito Quiles: «no autorizará» actos que promuevan la confrontación y provocación La universidad grancanaria insiste en su compromiso con la «libertad de expresión», pero «ejercida desde el respeto», al igual que con la «seguridad, convivencia y desarrollo normal de la actividad académica e investigadora»

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 11:52 Comenta Compartir

El agitador de extrema derecha Vito Quiles tampoco pasará por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La institución académica aclara en una publicación en sus redes sociales que «los campus universitarios son espacios de conocimiento, libertad y convivencia», por lo que «no autorizará actividades que promuevan la confrontación, la provocación o el desprecio hacia los valores fundamentales de la universidad pública: la igualdad, inclusión y tolerancia».

Desde la ULPGC explican que, ante la inquietud del estudiantado por la gira de Quiles por las universidades españolas, creyeron conveniente lanzar un comunicado interno, a la comunidad universitaria, en el que quedara plasmada la postura de la institución académica. Más adelante, decidieron hacerla pública también en sus redes sociales.

Así, la universidad grancanaria insiste en su compromiso con la «libertad de expresión», pero «ejercida desde el respeto», al igual que con la «seguridad, convivencia y desarrollo normal de la actividad académica e investigadora».

Con todo, desde la ULPGC señalan que no les ha llegado ninguna solicitud por parte de personas externas a la universidad para impartir una charla.

El cartel del tour España Combativa de Vito Quiles, acompañado del 'apellido' «periodismo crítico y comunicación política», anuncia una parada en «Las Palmas» y Tenerife el próximo 4 de noviembre, sin especificar la ubicación exacta.

La Universidad de La Laguna (ULL) hizo lo propio hace ya unos días. En el comunicado emitido recuerda que «su obligación prioritaria es velar por la seguridad, convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica e investigadora», por lo que «no autoriza» actividades que puedan ponerlos en riesgo.

También, en la misma línea que el centro grancanario, «reafirma su compromiso con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso», atendiendo a sus valores estatuarios. Siendo así, «no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas».

Lo cierto es que la llegada de Vito Quiles a diferentes universidades españolas ha generado el rechazo de la mayor parte de la comunidad educativa. Se han vivido episodios en Barcelona, Valencia y, por último, en Pamplona.

El agitador tenía previsto protagonizar un acto en la Universidad de Navarra, donde fue recibido por el estudiantado contrario. Finalmente el evento se suspendió por seguridad tras resultar heridas cinco personas y detenidas dos, según la agencia Efe.