Casi 4.300 estudiantes inician una carrera en la ULPGC y el 19% procede ya de la FP La universidad ve «alentadoras» las cifras de alumnado de nuevo ingreso y cree que la renovación del mapa de titulaciones «conecta con la demanda social»

Estdiantes en un examen de la selectividad en junio de este año en la ULPGC.

Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025

Uno de los datos clave del inicio de curso en la universidad es el número de estudiantes de nuevo ingreso y, aunque la cifra exacta no se sabrá hasta mitad octubre, la ULPGC celebra que ya se hayan matriculado 4.298 estudiantes para empezar a cursar alguna de las 52 carreras que oferta.

«Son cifras alentadoras y las mejores en estas fechas desde el curso 2016-17», afirma el vicerrector de Estudiantes de la Universidad grancanaria, David Sánchez. El dato puede ajustarse a la baja y la previsión es quedarse «en unos 4.200, similar a los últimos dos cursos».

Actualmente ya se han matriculado 15.000 estudiantes de grado y unos mil de másteres en la ULPGC para este curso. No hay datos de los estudios de posgrado, pero la estimación es que se sitúe en 400 alumnas y alumnos. En conjunto, la comunidad estudiantil se situará en torno a las 17.000 personas.

Aunque la mayoría del nuevo alumnado de grado viene después de cursar Bachillerato, el vicerrector destaca el aumento de estudiantes que inician una carrera en la universidad después de hacer un ciclo superior de Formación Profesional. La cifra no deja de crecer: se ha pasado de una media de 400 a los 696 del curso pasado y los 811 en este. Suponen ya el 19% del alumnado de nuevo ingreso.

«Hay estudiantes que a lo mejor no pudieron entrar en la titulación que querían y se decantaron por hacer un ciclo superior, y luego ya pueden entrar teniendo en cuenta la nota del ciclo», explica Sánchez, quien destaca de este alumnado llega a la universidad con un mínimo de 20 años, «con ganas de estudiar, de hacer cosas, de ampliar su conocimiento». Suelen inclinarse por Derecho, «muchos van a ingenierías y hay una tendencia ya de matriculaciones en Enfermería y Medicina», añade.

El vicerrector de Estudiantes destaca que la universidad tiene una ocupación media del 83% de las 5.130 plazas de nuevo ingreso que oferta. «Es muy buen dato», sostiene.

Según Sánchez, el hecho de que la ULPGC mantenga y aumente el alumnado está en parte relacionado con la renovación del mapa de titulaciones: «Se han ofertado nuevas titulaciones y esto quiere decir que no estamos adaptando a la demanda social». Y destaca la aceptación de nuevos grados como el de Biotecnología, que arranca este curso, o los recién implantados Ingeniería Física y Matemática o Ingeniería Biomédica, que han ocupado sus plazas con rapidez y exigen notas de corte altas, por encima del diez.

En la nueva oferta de este año el vicerrector también destaca el primer grado dual que se imparte en Canarias, el de Ingeniería Geomática, en el que se han ocupado la mitad de las plazas. Para el próximo curso una de las novedades será Psicología, que ya está aprobada.

La privada «no preocupa»

El «buen dato» de nuevas matrículas se da en un contexto de aumento de la oferta de las universidades privadas del archipiélago. Algo que «no preocupa» a la ULPGC: «No tenemos esa competencia directa con ellas. Es verdad que están ofertando ya grados en Medicina, en Enfermería, que son titulaciones muy demandadas que aquí se llenan y quienes no llegan a la nota exigida y pueden asumir el coste económico se van a las universidades privadas, pero a nosotros no nos preocupa su oferta», asegura David Sánchez.

Según el vicerrector de Estudiantes, la mayoría de las familias apuestan por convicción por la universidad pública. «De hecho, se están haciendo las cosas bien en primaria, secundaria y bachillerato, y los estudiantes llegan aquí con ganas de ir a la pública», concluye.