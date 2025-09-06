Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC Demanda dispar en los dos grados que estrena la universidad este curso, que también pone en marcha sus primeras microcredenciales

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) inicia las clases el próximo martes con importantes novedades en su oferta: comienza a impartir el primer grado dual del archipiélago, Ingeniería Geomática, la carrera de Biotecnología y sus primeras microcredenciales.

Las dos nuevas carreras han tenido una demanda desigual entre el alumnado de nuevo ingreso. Biotecnología ha enganchado de inicio y ocupado sus 50 plazas, colocándose como una de las titulaciones con mayor nota de corte en la universidad: un 11,654, la cuarta más alta.

En el lado contrario se sitúa el primer grado dual que se oferta en las universidades de Canarias, modalidad que se caracteriza por que la formación se desarrolla de manera paralela en el centro académico y en la empresa. Es Ingeniería de Datos y de momento solo se han cubierto 24 de las 50 plazas que oferta.

Desde la universidad grancanaria destacan la alta empleabilidad de esta titulación y se hace un llamamiento al alumnado para que aproveche «la oportunidad única» para cursarla en estos últimos días de matrícula. «La titulación combina la formación académica con prácticas remuneradas en empresas del sector, lo que garantiza una sólida preparación y una rápida inserción laboral», destaca Pilar Romero, vicedecana de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC.

Según Romero, Geomática ya cuenta con estudiantes matriculados tanto en 1º como en 2º curso, gracias a la incorporación de alumnado procedente de otras ingenierías. «Sin embargo, por desconocimiento social de esta nueva modalidad, no se han cubierto todas las plazas, lo que abre una oportunidad única para quienes aún deseen matricularse, ya que es una disciplina profesional que tiene una gran demanda laboral», sostiene la vicedenana.

La Ingeniería Geomática, añade, es clave en ámbitos como la geolocalización, la gestión del territorio y la sostenibilidad. «Sus aplicaciones son muy variadas: desde sistemas de información geográfica (SIG) para riesgos volcánicos en La Palma o conservación en el Parque Nacional del Teide, hasta la planificación urbana de una ciudad o el seguimiento de las dunas de Maspalomas», añade Romero, quien incide en que es una profesión con alta demanda en el sector privado, el Registro de la Propiedad y oposiciones a organismos como el Instituto Geográfico Nacional o el Catastro. «Una carrera con futuro, vinculada a la tecnología, el territorio y el medioambiente», resume.

Incluye el medio marino

Mientras tanto, Biotecnología ha cubierto sus primeras 50 plazas y se estrena este curso en la ULPGC con una alta demanda. El coordinador del grado, Argimiro Rivero, se muestra satisfecho de la acogida. «Hicimos un estudio previo en el que detectamos que en España había universidades que ofrecían la titulación en su mayoría muy orientadas hacia la biotecnología médica o agrícola. Nosotros nos planteamos esta Biotecnología con un espectro más amplio, en el que incluimos el medio marino, tan importante para Canarias y que no se consideraba tanto en las titulaciones que se ofertan en el país», explica. Así, estos estudios «incluyen los ambientes marinos que sí se imparten en Europa bajo otras titulaciones», destaca.

«La tradición de nuestra facultad en el estudio de las ciencias marinas nos hacía diferentes, para ofrecer este título más enfocado a este ámbito, pues trabajamos mucho en el estudio de algas, peces, contaminación marina y las interrelaciones en el ambiente marino. Esto lo vimos como una oportunidad de completar la formación en los ámbitos médicos, veterinarios o agrícolas, añadiendo nuestra experiencia en el medio marino», añade el coordinador del nuevo grado de la ULPGC.

La carrera no se centra en las ciencias marinas, y ofrecerá formación y capacitación en el ámbito médico, veterinario, agrícola, jurídico o en el de ingeniería de productos. «El profesorado de la ULPGC en estas áreas cuenta con un reconocimiento y gran potencial científico, lo que avala una formación puntera en esta disciplina», resume el coordinador.

Microdenciales

Otra de las grandes novedades del curso que arranca es la llegada de las microcredenciales a la universidad pública grancanaria, que se estrena con nueve microtítulos dentro de un modelo piloto al amparo del título propio de Experto Universitario en Información y Documentación., que cuenta con seis ediciones.

Según la vicerrectora de Formación Permanente y Empleabilidad, Soraya García Sánchez, este nuevo modelo de formación universitaria basado en microcredenciales, ya implantado en otros países europeos, «permite que cada estudiante pueda optar a un itinerario formativo personalizado, y seleccionar cursos de poca duración que puede ir apilando de manera flexible, adaptando estos estudios, en paralelo, a cualquier actividad laboral».

En octubre la ULPGC comienza a ofertar la primera microcredencial universitaria en Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, que cuenta con 3 ECTS (cada ECTS equivale a unas 25-30 horas de trabajo incluyendo clases, estudio, trabajos y exámenes).

Las otras microcredenciales que se ponen en marcha son: Normalización del proceso Técnico en Bibliotecas; Navegando entre datos, noticias falsas desinformación e IA; Gestión cultural en las organizaciones', con 3 ECTS; Digitalización, preservación y difusión del patrimonio documental; Marketing en el entorno digital; La evaluación y la gestión de la calidad en las unidades de información; Arquitectura de la información en entornos web; y Productos y servicios bibliotecarios.

Arranca el curso

La ULPGC inicia el curso académico 2025-26 el próximo martes, 9 de septiembre, con el comienzo de las clases del primer cuatrimestre en las titulaciones de grado, y que se prolongarán hasta el 22 de diciembre.

La estructura de teleformación, que imparte los grados y másteres no presenciales, también comenzará su actividad docente el 9 de septiembre y finalizará el cuatrimestre el 30 de noviembre, para dar paso al período de evaluaciones, informa la universidad en un comunicado.

Los centros universitarios han comenzado esta semana las jornadas de acogida a los nuevos estudiantes universitarios, en donde les ofrecen charlas, visitas y toda la información práctica necesaria para su adaptación a su facultad o escuela. Las fechas y horarios de estas jornadas están publicadas en la web de cada centro.

Por su parte, las clases de los másteres presenciales comenzarán el 29 de septiembre. Finalmente, los Programas de Doctorado inician la docencia de sus primeros cursos el 15 de octubre, mientras que los estudiantes de segundo curso en adelante lo harán unos días antes, el 1 de octubre.

El 17 de septiembre, el Paraninfo de la ULPGC celebrará el solemne acto oficial de apertura del curso. Estará presidido por del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; y por el rector Lluís Serra.