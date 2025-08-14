Cambios en las notas de corte de la ULPGC: Medicina destrona a un doble grado y Biotecnología se estrena a lo grande La doble titulación era la más exigente el año pasado, con más de un 13, y ahora es la tercera. Enfermería pide la segunda mayor calificación

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 19:25

Medicina destrona al doble grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán e Inglés-Francés como la carrera de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que más nota de acceso exige, un 12,725. La doble titulación tuvo el corte más alto el año pasado con un 13,25 y ahora pide un 11,606, el tercero mayor. Así han quedado las notas de corte de la universidad grancanaria en la cuarta asignación de plazas, por lo que aún no son las definitivas y en algunas carreras pueden bajar.

Lo cierto es que la nota de corte de ambas titulaciones ha menguado respecto a la primera asignación de plazas. Entonces, el doble grado pedía un 13,301, lo que son 1,695 puntos más que ahora, y Medicina un 12,856, 0,131 puntos más.

Las titulaciones de la rama sanitaria se mantienen entre las más exigentes, pese a esa tendencia de los cortes a reducirse. Y es que el estudiantado suele seleccionar varias carreras en distintas universidades y entrar en ellas, pero finalmente se decanta solo por una y las plazas en los otros centros quedan libres.

Siendo así, Enfermería se desmarca como la segunda carrera que pide más nota, un 11,959 en Gran Canaria. En la primera asignación de plazas, exigía un 12,112.

El grado en Biotecnología se estrena este año por todo lo alto y presenta el cuarto mayor corte, un 11,380. Anteriormente era de un 12,357. Luego destaca el de Fisioterapia, con un 11,540, cuando partía de un 11,74.

El acceso al doble grado en Educación Primaria y Educación Infantil también es especialmente competitivo, ya que pide un 11,524. Inicialmente exigía un 12,32.

Otras carreras que están a la cabeza de las notas de corte más altas son Enfermería en Lanzarote, con un 11,370; Ingeniería Biomédica, con un 11,380; de nuevo Enfermería, pero en Fuerteventura, con un 11,440; y Veterinaria, con un 11,300.

Las notas de corte están estrechamente relacionadas con las plazas disponibles en cada titulación y con la demanda. La norma suele ser, a menos plazas mayor corte, aunque no siempre se cumple. Además, corresponden a la persona que llena el cupo de cada grado o doble grado.

Más carreras piden un 5

Para acceder a 25 carreras de la ULPGC bastaba con un 5 en la primera asignación de plazas. Un número que asciende a 28 en la cuarta. Se suman a este grupo el grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, que partía de un 7,839, y dos dobles grados, el de Administración y Dirección de Empresa y Derecho, con un corte de 8,191 en la primera asignación de plazas, y el de Administración y Dirección de Empresas y Turismo, con uno de 7,39. La capacidad de estas dobles titulaciones es de 50 y 30 estudiantes, respectivamente.