14 grados y 41 másteres no llegan a la demanda mínima

La eliminación gradual en tres cursos de todos los títulos que no cubran la demanda mínima requerida y cuya implantación no esté considerada como estratégica y de interés excepcional para Canarias, tanto grados como másteres, es uno de los compromisos que las dos universidades canarias firmaron con el Gobierno regional dentro del modelo de financiación. Este punto no se ha concretado aún, a pesar de que el documento señalaba que las universidades deberían tener aprobada su propuesta antes de diciembre para dar el visto bueno a los planes de extinción en marzo de 2018 y empezarlos a aplicar el próximo curso.

La ULPGC sí entregó en plazo su informe en el que se recoge la demanda actual y la previsible futura de todas sus titulaciones, pero La Laguna lo hizo al finalizar el año e integró datos de este curso, aunque el Gobierno pedía los de los últimos tres. Las dos universidades públicas justifican que no se deben eliminar ninguno de los grados que ofertan, aunque no cumplan con el decreto que regula los criterios para autorizar las titulaciones, que establece una la demanda mínima en 50 estudiantes de nuevo ingreso en las carreras, que baja a 25 en el caso de que se justifique el interés excepcional de la titulación para Canarias.

«A la vista del análisis de situación y estimación de demanda futura de plazas, no se prevé en los próximos años una reducción de la oferta de grados», señala la ULPGC en el informe enviado al Gobierno canario. Según el documento, sólo 5 de las 46 titulaciones de grado están por debajo del mínimo de 50 estudiantes de nuevo ingreso. Son Ingeniería Civil (47), Ingeniería Química (45), Geografía y Ordenación del Territorio (30), Ingeniería Química Industrial (27,7) e Ingeniería Geomática (10). Sólo esta última está por debajo de los 25 estudiantes de nuevo ingreso y se considera muy alejada de la demanda mínima exigida, pero la Universidad defiende su continuidad: «las expectativas sondeadas permiten confiar en una recuperación de la demanda. Dado que su implantación renovada se puso en marcha hace apenas dos años se necesita de al menos esos cuatro años para su consolidación y parece razonable posponer hasta entonces cualquier decisión», señala.

En el caso de La Laguna, en su informe para cuantificar la demanda de las titulaciones añade a la media de estudiantes de los últimos tres cursos datos del actual, lo que le hace tener menos carreras sin demanda mínima. Así, de los 45 grados que oferta, 36 tienen demanda suficiente, 8 están próximos al mínimo exigible (Tecnologías Marinas; Ingeniería Agrícola y del Medio Rural; Historia del Arte; Antropología Social y Cultural; Geografía y Ordenación del Territorio; Filosofía; Ingeniería Radiolectrónica Naval; Estudios Francófonos Aplicados) y uno está alejado del mínimo (Estudios Clásicos, con 18 estudiantes). La ULL justifica mantener esta carrera por, entre otras razones, ser la única de este ámbito en las islas.

El informe de la ULL señala que «la serie de tres años es insuficiente para valorar eliminar o no una titulación, refundirla con otras o reelaborar su diseño, cuando se pueden dar causas coyunturales». Y pone como ejemplo Arquitectura Técnica, que ha sufrido un bajón de matriculados por los años de la crisis económica y de la construcción.