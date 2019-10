Educación prevé un «nombramiento masivo» de docentes el lunes 21

La Consejería de Educación prevé llevar a cabo un «nombramiento masivo» de docentes lunes 21 de octubre, apenas cinco días después de que se cierre el plazo de la convocatoria extraordinaria y urgente de ampliación de las listas de empleo para docentes de secundaria, escuelas oficiales de idiomas, formación profesional (FP) y el cuerpo de maestros que se abrió ayer para un total de 52 especialidades.

En la primera jornada se incribiernon ya «cientos de personas», aseguró ayer la directora general de Personal, Marisol Collado, que señalo que la apertura del plazo a las 8.00 horas de ayer fue un acierto en tanto que el personal técnico estaba en sus puestos de trabajo para resolver cualquier eventualidad –como así ocurrió– en la inscripción electrónica, la única manera que tienen los aspirantes para incorporarse a las listas actualmente agotadas. Especialidades como Matemáticas y Lengua de secundaria tienen la lista totalmente agotada y otras están en situación crítica, como las de las ramas de hostelería o restauración, en FP, reconoció Collado.

En esta ocasión no hubo un colapso del aplicativo de Educación, sino que fue la sede electrónica general del Gobierno la que se cayó, aclaró Collado, que explicó que su departamento ya tiene «preparado el dispositivo» para cuando el día 16 acabe el plazo de inscripción llevar a cabo la validación de la documentación de los aspirantes –el aplicativo los ordena por nota académica– y el día 21 hacer el «nombramiento masivo» de los más de 300 docentes que faltan «en toda Canarias», con una media de «tres o cuatro profesores por centro», reconoció.

La directora general de Personal volvió a considerar la situación una vez más como «dramática» y anunció que su departamento está «estudiando la posibilidad de que las listas de Educación estén abierta de manera permanente en todas las especialidades», de modo que todo aquel que acabe la carrera y el máster de formación del profesorado se pueda incorporar a las listas.

corrección. Las listas que se han abierto no tienen límite, pero solo se validará la documentación de los docentes «que hacen falta», no de todos los que se inscriban. También aclaró Marisol Collado que hoy se publicará una corrección de errores de la convocatoria de la ampliación de las listas de empleo porque «hubo un malentendido entre los sindicatos y la Consejería y «su redacción no fue acertada», reconoció. En la corrección se especificará que los docentes que ya están en las listas ahora abiertas ocuparán los puestos, por delante de los que se incorporen en esta convocatoria, algo que no se especificó en la convocatoria que se publicó el miércoles.

Las quejas sindicales en este aspecto concreto se resolvieron ayer mismo en una reunión de la mesa técnica convocada para otros asuntos, pero hay otros aspectos de la convocatoria con los que los sindicatos no están conformes y por los que incluso la han tachado de «chapuza», como ha hecho STEC, que asegura que la convocatoria está «plagada de graves inconsistencias».

El sindicato docente mayoritario en la provincia de Las Palmas considera «inadmisible» el plazo «exiguo» de cinco días y la obligatoriedad de una inscripción telemática para una convocatoria «en la que pretenden participar miles de docentes». También critica que el único aspecto a valorar en el baremo de méritos para ordenar a los aspirantes sea la nota media del expediente académico de la titulación requerida para cada especialidad, algo que también rechaza de pleno el sindicato Insucan. STEC avisa además de que la posibilidad de que se efectúen nombramientos de sustitución sin publicar la lista provisional «generará una situación de inseguridad jurídica insostenible» que podría acabar en los tribunales.