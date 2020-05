¡Echo de menos a mis compañeros!

Quién hubiera dicho hace solo unos meses, cuando muchos iban con cara de tubérculo a su centro de trabajo y lamentaban la amarga suerte de tener que compartir tarea y metros cuadrados con algunos seres bordes, trepas o simplemente insoportables, que al final acabaríamos echando de menos pasar horas en la empresa, donde los buenos compañeros y las risas no parecían compensar los malos tragos. Son ‘milagros’ de la pandemia y del teletrabajo forzoso (que, en los peores momentos de la crisis, ha afectado parcial o totalmente a la mitad de los trabajadores españoles): ahora muchos profesionales, tras dos meses ejecutando sus obligaciones laborales en casa, están hartos.

El 73% de los españoles desea volver a sus empresas... ¿Escarmentados del teletrabajo, ese sueño dorado que ya no lo es tanto? Bueno, no del todo: los empleados sostienen que les gustaría utilizar esta opción, pero sólo algún día a la semana, como algo puntual. Solo el 10% afirma que, por ellos, no volverían nunca. No añoran ni a sus compañeros, ni la impresora buena... ni siquiera su silla ergonómica. Así lo revela un estudio de Actiu, compañía especializada en el ámbito laboral y en el diseño para mejorar las condiciones de trabajo.

Las razones que esgrimen los nostálgicos del centro de trabajo es que echan en falta una mayor relación con los compañeros (56%), los momentos de desconexión (33%), tener un espacio y mobiliario adecuados (32%) y disponer de herramientas tecnológicas ágiles y flexibles (22%). Según el dosier, los trabajadores –400 de toda España, de diferentes sectores y perfiles– consideran que lo peor del teletrabajo es la sensación de que la jornada laboral no termina nunca (46%), seguida de la falta de interacción con los compañeros y con el equipo, el no salir de casa, el aislamiento, la pérdida de vinculación con la empresa, la pereza, una menor iniciativa, menos competitividad... y también el engorde, porque trabajar en casa incluye, por lo visto, demasiadas visitas a la nevera. Además, hay un 30% de los encuestados que cree que el teletrabajo puede ser un hándicap en su progreso laboral. Vamos, que no es la bicoca que se creía. ¿Qué ha pasado?