Detenida por obligar a la 'canguro' de sus hijos a prostituirse La arrestada se aprovechaba de que la mujer no tenía permiso de trabajo en España para obligarle también a trabajar gratis en su bar

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a una mujer de origen paraguayo como presunta autora de los delitos de prostitución y contra los derechos de los trabajadores al obligar a la «canguro» de sus hijos a ejercer la prostitución.

La detenida se había aprovechado de la vulnerable situación de la víctima, que no tenía permiso de trabajo en España, para contratarla como interna con el fin de cuidar de sus hijos y realizar las tareas domésticas. Más tarde, además de este trabajo y mientras los niños estaban en el colegio por las mañanas, tenía que trabajar como camarera en el bar que regentaba ahora detenida. Ésta le obligaba a realizar jornadas laborales que superaban las cien horas a la semana, no descansaba ningún día y apenas recibía remuneración económica bajo la excusa de que el bar no generaba suficientes ingresos para poder pagarle un sueldo.

Por si esto fuera poco, también le obligó a ejercer la prostitución en un piso de Ciudad Real quedándose la detenida con la totalidad del dinero que recibía por los servicios sexuales que realizaba y amenazándola con denunciarla a la Policía para deportarla si no seguía trabajando para ella. Finalmente, la víctima acabó denunciando esta situación, motivo por el que la Policía ha detenido a la mujer como presunta autora de un delito de prostitución. También se le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores ya que en una inspección en el bar que regentaba se identificó a un camarero sin contrato de trabajo y sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social.