Dependencia duplica la media de resoluciones en los primeros seis meses de 2021 en Canarias

Montero lamenta que los grandes ayuntamientos no hagan informes sociales para agilizar expedientes

Miguel Montero. / C7

Uno de los principales «retos» del sistema de dependencia en Canarias es agilizar los tramites a través de los informes sociales que emitan los ayuntamientos. Así lo explica el director general del servicio, Miguel Montero, quien, sin embargo, la menta que especialmente las entidades locales, las dos capitalinas, se nieguen a colaborar. «La sensación es que este año va a ser bueno para la Dependencia en Canarias. El principal reto es que los ayuntamientos no quieren hacer el informe social. Hemos hablado con la Fecam en noviembre y en diciembre y no obteníamos respuesta. Por eso mandamos una carta a los ayuntamientos, por si no les había llegado la información», explica Montero.

La cuestión es que algunos ayuntamientos «dicen que no pueden. Los de zonas turísticas señalan que antes tenían recursos, pero que, ras la pandemia, tienen un aluvión de solicitantes de ayudas sociales, de gente que no era usuaria de estas prestaciones», admite.

Ahora bien, añade, aunque «las casuísticas son muy diferentes» Montero lamenta que las grandes urbes canarias, en especial Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, tampoco colaboren.

«También nos dicen que no es posible meterse a hacer los informes sociales. Pero si La Laguna o Arona pueden, deben poder también Telde, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria».

Con la ayuda de los ayuntamientos, elaborando el primer informe social, la tramitación de los expedientes de dependencia iría más rápida, aunque tanto la resolución como el plan individualizado de atención quedarían en manos de Dependencia. «Tienen que entender que esto beneficia a los vecinos y vecinas de ese municipio», abunda Montero.