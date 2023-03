Crean un sistema que disipa las dudas sobre las reseñas 'online'

¿Ha dudado alguna vez de que las reseñas de un hotel cuando quiere hacer una reserva, un restaurante al que piensa ir a cenar o un producto que quiere comprar 'online' son verdaderas? La competencia desleal, la compra de reseñas positivas a «granjas» en las que miles de personas trabajan elaborando contenidos a cambio de dinero o la posibilidad de que en determinadas webs quien paga puede eliminar las críticas negativas siembra dudas sobre la veracidad y representatividad de esas reseñas. Disipar esa incertidumbre es uno de los objetivos que se propusieron los profesores Jacques Bulchand Gidumal y Santiago Melián González, del departamento de Economía y Dirección de Empresas, y miembros del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

« A lo mejor no hay tantas reseñas falsas» en internet sino que «la plataforma permite eliminar si me perjudica o que no se vea. Eso genera cierta desconfianza y a preguntarse en qué medida lo que estoy viendo es verdad y es representativo», explica Bulchand en conversación telefónica.

El modelo que proponen los dos profesores de la ULPGC es el de una plataforma en la que hay que registrarse. En ella se crea un perfil «completo» que garantiza que «eres una persona real», aunque se puede elegir qué queda a la vista del resto de personas usuarias, si queremos hacer una crítica con nuestro nombre o con un seudónimo. Pero quien accede a la reseña «sabe que la ha hecho una persona real y puede incluso ver otras valoraciones que ha hecho».

Bulchand recuerda que se está empezando a valorar al personal médico. «Estoy tomando decisiones importantes, no es lo mismo equivocarte al reservar un hotel por reseñas que no son reales que elegir una consulta médica», añade. Por eso, abunda, este modelo ayuda a elegir con la «confianza» de que son críticas reales de personas reales.

En estos momentos, explica el profesor Bulchand, salvo Booking, plataforma de reservas turísticas en la que solo puede reseñar un establecimiento quien se ha alojado en él, cuenta con un filtro semejante. En Google o Tripadvisor, continúa, « no tenemos garantía de que la persona que hace la crítica ha consumido el servicio. Puedes incluso pedirle a un colega que te ponga una valoración positiva», añade.

El modelo, explicado en un artículo que ambos docentes han publicado en la revista Current Issues in Tourism, se basa en tecnología 'blockchain', esto es, una cadena de bloques entrelazados con información codificada y que no necesita la intervención de terceros para autentificar su validez. Para hacer una crítica o reseña, tras el registro en la plataforma, bastaría con escanear el código QR que aparecería en la factura de un restaurante u hotel, o en el recibo de una compra.