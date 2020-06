Comprar de segunda mano no da asco

Eso no quiere decir que el problema se haya detenido, por mucho que la polución haya descendido gracias a la inactividad humana. Sabiéndolo, es probable que durante el confinamiento haya reflexionado sobre el destino del planeta, planteándose cómo ser más sostenible. El libro ‘Cambia el mundo. 10 pasos hacia una vida sostenible’, de la activista y divulgadora María Negro (ed. Zenith) lanza un aluvión de pistas. Aquí va una muestra. «La sostenibilidad es un camino de transformación individual» , sostiene la autora.

Nada de ‘por si acaso’

Olvídese de aceptar todo lo que llega a sus manos por si lo pudiera necesitar;al parecer, solo utilizamos el 20% de las cosas que tenemos en casa. «Cada vez que veas un objeto en casa pregúntate: ‘¿Lo he usado en los últimos 90 días?¿Aporta algo a mi vida?’ Si no es así, déjalo ir», aconseja Negro. También rechazar el envío de propaganda a casa, recibos bancarios... Antes de comprar, mire si puede pedirlo prestado a amigos o adquirirlo de segunda mano. Y controle sus finanzas, comprobará la cantidad de gastos superfluos que suma.

Cucurucho sí, tarrina no

Parece magia, pero lo que se tira no desaparece. Observe su cubo de basura y el del plástico y mire si se repite mucho algo. Cuando vaya a comprar huya de los envases de un solo uso; pida helado en cucurucho y no en tarrina; sus hijos no deben conocer las pajitas; elija productos a granel y apueste por los tarros de vidrio.