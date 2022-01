Ciudad Real indemnizará con más de 100.000 euros a una familia por ruidos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al Ayuntamiento de Ciudad Real a indemnizar con 115.000 euros a una familia de esta ciudad que lleva soportando los ruidos provocados por un bar de copas desde 1987. El local está situado bajo su vivienda, en la zona del Torreón, que es donde se congrega un buen número de bares y establecimientos de ocio nocturno.

La familia afectada por estos ruidos denunció los hechos ante la Justicia y obtuvo una primera sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real que obligaba al ayuntamiento a adoptar medidas para corregir esta situación. El consistorio recurrió la sentencia y ahora el tribunal castellano-manchego ha vuelto a dar la razón a las víctimas aumentando la cantidad de la indemnización y valorando los daños morales sufridos.

De esta forma, el Ayuntamiento de Ciudad Real tendrá que abonar una indemnización de 100.000 euros más otros 15.000 correspondientes a los intereses desde que el consistorio recurrió la primera sentencia en 2017.

Sentencia firme

«La sentencia es firme e indemnizaremos a la familia por las molestias ocasionadas por los ruidos durante todos esos años», confirmó este jueves la concejala de Sostenibilidad, Mariana Boadella, quien añadió que este tipo de hechos no volverán a ocurrir «porque desde hace un año disponemos de una ordenanza municipal sobre ruidos que contempla el cierre de locales cuando se producen molestias evidentes de ruidos». «Ya tenemos las herramientas para que esto no vuelva a suceder, para garantizar la salud de los vecinos en materia de ruidos y para que quien provoque estas molestias no pueda eludir las sanciones», indicó la concejala.