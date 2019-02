Cinco campeones «de la inclusión, la diversidad y la visibilidad»

Se me han venido a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad», dijo emocionado Jesús Vidal al recoger la semana pasada el premio Goya al mejor actor revelación por su papel en Campeones. Es la primera persona con discapacidad intelectual en ganar uno. «No saben lo que han hecho», dijo a la academia de cine.

Carlos Luelmo, Marina Joaquím, Clara Suárez, Miguel Ángel García y Daniel Hernández sí lo saben, y muy bien. Comparten con Vidal que también tienen discapacidad y que han luchado mucho por lograr ser protagonistas de sus propias vidas. A los cinco les emocionó la película de Javier Fesser, una cinta en la que se ven reflejados porque sus escenas son sus propias vivencias. Lo cuentan a este periódico sentados en una sala de la asociación Adepsi y lo visualizan luego de forma divertida jugando al basket en una cancha cercana. El cine como la vida misma.

«Fuimos en grupo a ver Campeones y lo mejor fue que al final de la película el público se emocionó y aplaudió», afirma Marina Joaquím, de 44 años, con una gran sonrisa.

Las palabras que pronunció Vidal resumen la lucha y reivindicaciones de los colectivos de personas con discapacidad. Jóvenes y mayores que sienten que la sociedad, a veces, los «desprecia», afirma Luelmo, un joven de 20 años con síndrome de Down.

En la película de Fesser no hay héroes ni heroínas, sino el ejemplo de que la sociedad no es uniforme y que cada persona tiene un proyecto de vida. El de Clara Suárez, de 46 años y tan culé que se presenta con una camiseta del Barça, es «casarse» con su novio, con el que lleva muchos años, «tener un trabajo y ganar mucho dinero para tener una casa». Compañía, techo y trabajo, un proyecto anhelado por la mayor parte de la sociedad. Suárez vive sola de forma casi independiente en el mismo edificio que su hermana, quien la ayuda en algunas tareas. Ha hecho prácticas profesionales en dos empresas, pero ahora está en paro. Sigue formándose.

En Campeones el entrenador, Marco Montes, papel interpretado por Javier Gutiérrez, es la figura que representa inicialmente a una sociedad intolerante con las personas diferentes. El contacto con el grupo de personas con discapacidad intelectual a quienes tiene que entrenar le cambia la visión. En realidad, él es el alumno que aprende.

Lo que le atrae de Campeones a Daniel Hernández, un joven de 25 años con una discapacidad del 33% que juega en la UD Las Palmas i+i («ilusión» e «inclusión»), es la «motivación» que les proporcionaba el entrenador. Por eso, dice, «fueron capaces de dar la talla» como equipo. «Un deportista tiene sus limitaciones, pero tienes que verte capaz de superarte y seguir trabajando».

Marina Joaquím lo sabe bien. Recuerda que «cuando era pequeña» no hablaba y ahora no para. «Me esforcé», explica. En estos momentos se sigue formando para conseguir un empleo. El año pasado trabajó cuatro meses como ayudante de monitora ambiental gracias a un acuerdo entre la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre de Canarias (Avafes) y el centro Adepsi. También se presentó a unas oposiciones de ordenanza. Para ello Marina tuvo que «adaptar» su vida a los estudios. No lo consiguió, como tantos otros; pero como muchas de las personas que opositan y no logran plaza, continúa preparándose. «Hay que seguir luchando», afirma.

A Carlos Luelmo le gusta Campeones porque él también juega al baloncesto. Además su tiempo lo dedica a estudiar un módulo de FP de informática. «Me encanta estudiar, y las asignaturas [del módulo] y hacer exámenes», añade. La película refleja «que somos diversos y que tenemos distintas capacidades». Cada persona la suya.

Miguel Ángel García, el más tímido de los cinco, cuenta que ha hecho varias prácticas profesionales, pero ahora está en paro. Tiene novia, Elda, y le va «bien». Campeones merece ser vista porque «hace valer a personas como nosotros», resume.

También Daniel Hernández tiene novia, Elizabeth, con la que lleva cuatro años y diez meses. «Pasar tiempo con ella me ayuda a despejarme y a superarme». El joven, que ante todo se siente deportista, estuvo trabajando como mozo de almacén e hizo algunas prácticas. Ahora, relata, se centra en el fútbol e incluso viaja con su equipo a la península con frecuencia. «Tenemos dos medallas y una copa», añade con orgullo.

Mucho más lejos quiere llegar Carlos Luelmo, «hasta Finlandia». Viajar es uno de sus sueños, pero también espera lograr un trabajo con el que permitirse «una casa con jardín y piscina».

Los cinco coinciden en que la peor parte de la película fue cuando un conductor echó al equipo protagonista de una guagua alegando que los demás usuarios estaban molestos porque cantaban y hacían ruido. Esa escena les recuerda algún episodio que han vivido. Para Marina Joaquím, es una «ofensa». Para Daniel Hernández el conductor podría haberlo hecho «de otra manera, más asertiva». Todos señalan que nadie en la guagua les advirtió. «Pueden decir que hablen más bajo», señalan.

En la conversación surgen los pequeños propósitos de inicio de año. Marina dice que, además de las oposiciones, su reto doméstico es aprender a tender la ropa en un tendedero exterior. La prueba reina para Daniel, Miguel Ángel y Clara es saber cocinar. «He hecho dos cursos, pero nada», dice el primero.

Y vuelven a la película, hablan de lo que se rieron en las distintas escenas, reproducen los diálogos. Carlos recuerda a una de las protagonistas, con síndrome de Down y mucha fuerza como él, que le decía al entrenador ‘a mí no me tutees’. Que son los campeones, añadimos.