Nemesio Pérez, primer español reconocido por la Unión Europea de Geociencias

El director del Instituto Volcanológico de Canarias, el canario Nemesio Pérez, se convertirá la próxima semana en el primer científico español reconocido por la Unión Europea de Geociencias (EGU), una entidad que reúne a instituciones y expertos de toda Europa dedicados a las ciencias de la Tierra, planetarias y espaciales.

La EGU otorgará la medalla Christiaan Hyugens al volcanólogo canario en un acto que tendrá lugar durante la asamblea de la EGU, la mayor conferencia internacional de Ciencias de la Tierra que congrega a alrededor de 14.000 científicos de todo el mundo.

«Esta distinción la recojo en nombre del colectivo de mujeres y hombres con los que he tenido la suerte de trabajar y disfrutar haciendo ciencia durante los últimos 27 años, desde que regresará a Canarias en 1997; después de casi 9 años trabajando como investigador en la Universidad Estatal de Louisina en Baton Rouge (EE.UU. de América) y la Universidad de Tokio (Japón)», señaló el científico en un comunicado.

Además, el martes 16 de abril, en el Austria Center Vienna (ACV), Pérez impartirá una conferencia titulada 'The silent degassing of volcanoes: a useful tool for volcanic surveillance and a significant contributor to the global CO2 emission from subaerial volcanism'.