Reciclaje, motor del desarrollo

Las islas Canarias son uno de los destinos turísticos más populares de España. Su clima cálido y soleado, sus playas y paisajes naturales atraen a millones de visitantes cada año. Sin embargo, como ocurre en muchos destinos turísticos, la basura y el desperdicio pueden ser un problema serio en este archipiélago. Por esta razón el reciclaje es tan importante en esta región.

El reciclaje es una práctica fundamental para proteger el medio ambiente y reducir la cantidad de residuos que se envían a los vertederos. Cuando se recicla, los materiales que de otra manera serían considerados basura, como el plástico, el vidrio y el papel, se separan y se procesan para producir nuevos productos. Esto reduce la cantidad de recursos naturales que se necesitan para crear nuevos materiales y evita que los desechos se acumulen en los vertederos.

En las islas Canarias, el reciclaje es especialmente importante debido a su ubicación geográfica y su tamaño. Las islas son relativamente pequeñas y tienen una población concentrada en ciertas áreas, lo que significa que la cantidad de residuos producidos es mayor en comparación con otras regiones.

Además, debido a su ubicación remota, el transporte de desechos a los vertederos es costoso y requiere más combustible fósil, lo que puede tener un impacto negativo en el medio ambiente.

La población con acceso a recogida selectiva en Canarias ha aumentado significativamente en los últimos años

Para combatir este problema, las Islas Canarias han implementado una serie de medidas para fomentar el reciclaje. Por ejemplo, en muchas zonas de las islas, los hogares tienen contenedores de diferentes colores para separar los residuos según su tipo. Los ciudadanos son animados a reciclar los materiales adecuados y los trabajadores del servicio de limpieza se encargan de recoger los materiales y llevarlos a las instalaciones de reciclaje.

Además, en muchos hoteles y alojamientos turísticos, se promueve el reciclaje y se instalan contenedores de reciclaje en las áreas comunes para que los huéspedes puedan deshacerse de sus desechos de manera responsable. Esto es importante porque el turismo es una industria clave en el archipiélago y la cantidad de residuos que se producen en los alojamientos turísticos puede ser significativa.

Ampliar

Otra forma en que se fomenta el reciclaje en las Canarias es mediante la educación y la sensibilización. Las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales y las empresas trabajan juntas para concienciar a la población sobre la importancia del reciclaje y cómo hacerlo de manera efectiva. También se organizan campañas en las escuelas y en las comunidades locales.

El reciclaje tiene muchos beneficios. En primer lugar, ayuda a reducir la cantidad de residuos que se envían a los vertederos, lo que disminuye la cantidad de espacio que se necesita para almacenar los residuos y la necesidad de transportarlos. Esto a su vez reduce el impacto ambiental y el uso de combustibles fósiles. También ayuda a conservar los recursos naturales.

Ampliar

Queda claro que en los territorios insulares los problemas de eliminación de residuos son el principal motor de búsqueda de soluciones o métodos alternativos para su correcta gestión. Existe una jerarquía en el siguiente orden: reutilización, reciclaje, valorización energética y, como última opción, su eliminación en vertedero.

El volumen de residuos en la sociedad moderna ha aumentado sustancialmente debido en gran parte al crecimiento demográfico, económico y unos estilos de vida y hábitos de consumo excesivos.

Hemos realizado un análisis sobre la cantidad de residuos reciclados en las islas Canarias, teniendo en cuenta la población con acceso a una recogida selectiva y su comparación con la cantidad de residuos reciclados a nivel nacional. En una de las figuras que encontramos en la página anteior se muestra la evolución de la población con acceso a recogida selectiva en Canarias en los últimos diez años. Los datos han sido obtenidos de la organización Ecoembes.

Ampliar

La población con acceso a recogida selectiva en Canarias ha aumentado significativamente en los últimos años. Además, hay que tener en cuenta que el nivel de población cada vez es mayor. En 2021 se registraron un total de 2.175.952 habitantes. Todos ellos disponen de un punto de recogida selectiva cerca de sus viviendas, lo que ha contribuido positivamente a un mayor reciclaje.

En el archipiélago canario, los residuos municipales generados en mayor medida y reciclados son el papel, el cartón, el plástico y metales como el acero y el aluminio. En la siguiente figura se muestran las toneladas recicladas de diferentes residuos generados en las islas Canarias durante el periodo 2012-2021.

También se observa en otro de los gráficos que las toneladas recicladas han aumentado progresivamente hasta el año 2019, y hubo un ligero descenso en 2020, debido probablemente a la crisis sanitaria de covid-19. Sin embargo, en 2021 se incrementaron las toneladas recicladas. Estos datos han sido comparados con el resto de España para determinar si en Canarias se están llevando a cabo buenas prácticas.

Se puede observar la misma tendencia que en las islas Canarias: un descenso de las toneladas recicladas en el año 2020 y un posterior incremento. Teniendo en cuenta la población y cantidades recicladas, las islas Canarias se encuentran dentro de la media nacional. Esto demuestra que el archipiélago va por el buen camino.

Tomando datos de papel y cartón, ya que es el residuo que más se recicla en España, según el Instituto Nacional de Estadística, se ha encontrado que el porcentaje de reciclado de estos residuos es del 47 % en España y del 36 % en Canarias. Teniendo en cuenta que el objetivo marcado es alcanzar el 50 % hasta 2025, y un 55 % en 2030, los valores encontrados no invitan al optimismo.

El por qué de la resistencia de buena parte de la población

A pesar de sus beneficios evidentes, parte de la población no recicla debido a una serie de factores que lo hacen parecer poco práctico. Además de la falta de espacio en las viviendas y el esfuerzo extra que se necesita para separar los materiales, algunos piensan que el reciclaje no les reporta ningún beneficio directo y, por lo tanto, no lo ven como una prioridad en su vida diaria. Otro problema es la desinformación, ya que muchas personas pueden no saber qué materiales son reciclables o cómo deben separarse.

Por esta razón, es esencial que se realice una labor de divulgación y concienciación para que la población comprenda la importancia del reciclaje en la lucha por un futuro sostenible.

Es importante destacar que el reciclaje ayuda a ahorrar energía, lo que a su vez reduce los costos de producción de cualquier producto. Además, la reducción de los vertederos tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas porque es bien sabido que nadie quiere vivir cerca de uno y también contribuye a la preservación de los recursos naturales.

Además, el reciclaje puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que tiene un impacto directo en el cambio climático. Si tan solo se reciclara papel, se podría evitar la tala de millones de árboles al año, lo que tendría un efecto significativo en la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. También es importante tener en cuenta que el reciclaje de otros materiales, como el plástico y el vidrio, también tiene un impacto positivo en la reducción de la contaminación del aire y del agua.

En conclusión, aunque puede haber barreras que impiden que las personas reciclen, es importante destacar que esta es una actividad clave para alcanzar un futuro sostenible. La labor de divulgación y concienciación es fundamental para que las personas comprendan los beneficios del reciclaje y puedan contribuir a la creación de un mundo más limpio y respetuoso con el medio ambiente. Canarias tiene la oportunidad de liderar en la puesta en marcha de prácticas de reciclaje efectivas y de ser un ejemplo para otras comunidades que buscan alcanzar la sostenibilidad.

Luis Antonio González Mendoza. Investigador (Universidad de La Laguna)

Sara Señorans Fernández. Estudiante predoctoral de Química e Ingeniería Química e investigadora (Universidad de La Laguna)