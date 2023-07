La ciencia no prevé que entre Gran Canaria y Tenerife se produzcan sismos de gran magnitud

Entre las 8.30 y las 8.48 horas de ayer se produjeron tres terremotos que se sintieron en Gran Canaria, especialmente en el oeste, en la zona de La Aldea de San Nicolás y Agaete. El primero el de mayor magnitud, de 3,7 mbLg y de entre III y IV de intensidad, seguido de uno de 3,3 y de intensidad III y uno de 2,9.

«No es raro que se produzcan terremotos entre Gran Canaria y Tenerife, algunos sentidos. El más fuerte fue el de 1989, que tuvo una magnitud de 5,2. Pero el último con tanta intensidad como los de este jueves fue el 22 de agosto de 2011», recordó ayer el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Itahiza Domínguez. Aún así, «no se espera que haya terremotos que generen daño, no se esperan de gran magnitud», añadió.

EL DATO 3,7 Es la magnitud del primero de los tres terremotos sentidos ayer en Gran Canaria, según el registro del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Su intensidad en una escala de I a X fue de entre III y IV.

De la misma opinión es el sismógrafo Luca D'Auria, del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). «Los terremotos de este jueves han sido lo bastante fuertes como para ser sentidos». No obstante, añade el científico, «en Canarias nos encontramos en el interior de la placa tectónica africana por lo que se supone que no habrá terremotos de tanta intensidad como en Japón o Turquía donde se producen por un choque entre dos placas. En el caso de este enjambre desde Involcan no creemos que esta actividad sísmica sea de origen volcánico, sino que en el interior de las placas también hay pequeñas fallas sísmicas que, de vez en cuando, pueden producir sismos. Por eso siempre han existido estos terremotos y a veces se dan algunos un poco más fuertes que se pueden sentir por la población, pero es muy poco probable, aunque no imposible, que se den de gran magnitud», explica.

Lo que si sorprendió de los terremotos de ayer fue que estos se produjeron «un poco más cerca de Gran Canaria de lo que es habitual», añade Domínguez.

Mayor actividad en el canal entre Gran Canaria y Tenerife

Y es que cada año se registran «más de 2.000 terremotos en Canarias y casi toda la actividad sísmica se produce entre Tenerife y Gran Canaria quitando épocas reactivación volcánica como en La Palma», afirma el sismógrafo Eduardo Suárez, del ING.

El ING también se inclina por el origen tectónico de los tres terremotos. «Tenerife y Gran Canaria parece que se están acercando muy lentamente», lo que lleva a pensar en movimientos tectónicos. De hecho, dice Domínguez, «aunque estamos en el interior de una placa -la africana- las placas no son una cosa dura». Pero «no lo sabemos» aún. Por eso el sismógrafo recordó el proyecto que el IGN y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) llevan a cabo, 'Procesos geodinámicos y riesgos naturales en el archipiélago Canario', denominado Guanche, para estudiar la estructura de la corteza y el manto en Canarias. «Estamos aún empezando, el próximo año ya tendremos sismómetros submarinas y sabremos más».

Mensaje de «calma»

Precisamente ayer el presidente de Canarias en funciones, Ángel Víctor Torres, fue preguntado tras la reunión del Consejo de Gobierno por estos terremotos, lo que aprovechó para mandar un mensaje de «calma». «El Gobierno está atento. Con los profesionales de emergencias estamos en buenas manos», dijo.

Estos terremotos coinciden, además, con un enjambre sísmico en Tenerife. «Estamos teniendo actividad esporádica de terremotos profundos 112 hasta ahora y han sido localizados 27 con una magnitud máxima 1.7, por lo que no han sido sentidos por la población. Se han localizado todos a 40 kilómetros, que es muy profundo. No sabemos si tienen relación con la actividad volcánica de Tenerife.

«Con lo datos que hay no podemos decir que haya un cambio en la actividad volcánica en la isla de Tenerife, lo que no quiere decir que no pueda cambiar. Seguiremos vigilando», dice Domínguez que abunda en que con el proyecto Guanche se podrá hacer un análisis de «mayor profundidad».