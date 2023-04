¿Qué cerveza canaria es más saludable, la artesanal o la industrial? El CSIC lo investiga

La cerveza es una de las bebidas con más éxito entre los consumidores. Tanto, que hasta se ha convertido en objeto de estudio científico. En concreto, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) del CSIC ha liderado una comparativa entre las cervezas artesanales canarias y las industriales canarias y españolas, para determinar cuál de las dos es más saludable, natural o cuenta con mayor calidad.

Bajo el marco de esta investigación, se analizaron 42 cervezas, 23 artesanales producidas y vendidas en Canarias y 19 industriales canarias y españolas. El objetivo: determinar el nivel de micotoxinas, de residuos de pesticidas y contaminantes, y la composición elemental de ambos grupos de cervezas.

Los resultados obtenidos se publicaron en la revista Toxicology Reports, concretamente en el artículo titulado: 'Comparative analysis of mycotoxin, pesticide, and elemental content of Canarian craft and Spanish mainstream beers' -en español, 'Análisis comparativo del contenido en micotoxinas, pesticidas y elementos de cervezas artesanales canarias y cervezas convencionales españolas'-.

Nivel de micotoxinas

Los investigadores no hallaron ninguna de las micotoxinas analizadas -compuestos tóxicos producidos por algunos tipos de moho de manera natural- en las cervezas artesanales, mientras que todas las industriales estaban contaminadas con al menos uno de estos compuestos tóxicos.

Además, casi la mitad de las muestras estudiadas de las cervezas industriales presentaban varias micotoxinas, aunque las concentraciones estaban muy por debajo de los límites legales establecidos.

Residuos de plaguicidas

En este caso, por el contrario, fueron las bebidas artesanales las que presentaron mayores concentraciones de residuos de plaguicidas o pesticidas que las industriales.

De acuerdo con el estudio, esto puede deberse a que las cervezas industriales son sometidas a procesos de filtración y pasteurización en las fábricas, lo que puede eliminar los residuos del producto final. Y es que este procedimiento que no se suele aplicar en la elaboración artesanal de la bebida.

Cabe destacar que la única cerveza con certificación ecológica del estudio fue también la única que no presentó residuos de ningún tipo. Siendo así, la certificación puede garantizar a los consumidores que están tomando una cerveza libre de residuos. Una hipótesis que, sin embargo, los investigadores apuntan que se debe cotejar con una nueva investigación que compare estas bebidas ecológicas con las convencionales.

Composición elemental

En este apartado, ambos tipos de cervezas mostraban diferencias significativas tanto en el orden como en la concentración de los elementos estudiados. Esto es así por factores endógenos, como son las materias primas y el agua empleada, como exógenos, como es la contaminación de fuentes externas y maquinaria de la fábrica.

Pese a ello, no se detectaron niveles altos de ningún elemento de interés toxicológico.

La investigación también ha contado con científicos del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y de la Salud (IUIBS) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Instituto de Investigación Biomédica en Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERObn).

Los investigadores del estudio estiman oportuno fijar límites de residuos específicos para la presencia de micotoxinas, plaguicidas y metales tóxicos en la cerveza, en la Unión Europea y de forma internacional, con el fin de proteger al consumidor.