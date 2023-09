Un canario busca materiales indestructibles con cien científicos y 14 millones de euros

«Hay pocos canarios trabajando en el desarrollo científico de tecnología nuclear y, en concreto, en el campo de la fusión nuclear podemos contarnos con los dedos de las manos», explica Jaime Marián, profesor de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que hoy presenta su ponencia 'Consideraciones para la fabricación de una fuente de neutrones para pruebas de materiales de fusión' en el Simposio Internacional sobre Tecnología Nuclear de Fusión (ISFNT) que se desarrolla desde el lunes en la capital grancanaria.

Marián (Gran Canaria, 1973) es uno de estos científicos en la diáspora y actualmente lidera en Estados Unidos una investigación que cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros y un equipo de cien científicos.

El objetivo, encontrar materiales indestructibles con los que construir los reactores nucleares que resistan «la irradiación neutrónica de muy alta energía que, básicamente, destruye casi todo a su paso» durante la operación de un reactor de fusión, señala el ingeniero.

EN CONTEXTO Resistencia La cámara de un reactor nuclear debe aguantar 150 millones de grados centígrados y la irradiación neutrónica

Simulación computacional Para prever el efecto de la fusión nuclear se realizan cálculos con programas informáticos

Experimentos Los cálculos computacionales se validarán poniendo a prueba los materiales en aceleradores de particulas

«Dirijo un estudio de investigación que se dedica a la simulación computacional de los efectos sobre los materiales de los reactores de fusión nuclear de la radiación y las condiciones extremas de temperatura, que alcanzan los 150 millones de grados centígrados, un valor muy superior a la temperatura del sol», comenta Marián.

El investigador estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), carrera que culminó en la Universidad Politécnica de Madrid especializándose en Ingeniería Nuclear. Su tesis doctoral la hizo en Estados Unidos. «Después me salieron varias oportunidades y me quedé allí», indica el científico, profesor en UCLA desde el año 2014.

Desafío científico

El daño neutrónico es uno de los grandes problemas por resolver para la construcción de reactores nucleares. «Es un subproducto de la reacción de la fusión del deuterio y tritio» (dos átomos ligeros de hidrógeno que al unirse producen helio), explica el profesor.

«El problema de los neutrones es que no tienen carga y penetran fácilmente en los materiales colindantes a una velocidad muy alta. No se ven frenados por fuerzas electrostáticas. Son -añade- muy penetrantes». Tanto que, por ahora, «no existen materiales capaces de aguantar estas condiciones», reconoce Marián sobre el objetivo último del proyecto que lidera.

En todo caso, asegura que su investigación, financiada con 11,2 millones de euros por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) y otros 2,8 millones aportados por otras fuentes de financiación, está explorando los límites de materiales muy resistentes basados en aleaciones pesadas de tungsteno, aceros y cerámicos refractarios especiales.

«Hemos avanzado bastante. Validamos nuestros programas de simulación computacional con datos experimentales de las pruebas que se están realizando en aceleradores de partículas y reactores nucleares convencionales, y eso nos da confianza en las previsiones de lo que sucederá en esas condiciones extremas», señala Marián que puntualiza que los cálculos de lo que podría sucederle a estos materiales en un hipotético reactor nuclear son muy intensivos.

«Usamos millones de procesadores para realizarlos», precisa el científico que coordina en este proyecto a cien investigadores de nueve instituciones; cuatro laboratorios nacionales estadounidenses y cinco universidades.

Uno de los aceleradores donde se pondrán a prueba los materiales que conformarán la cámara del reactor de fusión nuclear se está construyendo en Granada. «Es una instalación única y supone una oportunidad histórica para España», recalca Marián sobre esta fuente de neutrones en la que se testará la resistencia a la radiación.

El científico está ilusionado por haber podido participar en un simposio internacional de su especialidad en su tierra natal.

El encuentro de tecnólogos, empresas y centros de investigación implicados en la fusión nuclear llegará hoy a su fin en el Auditorio Alfredo Kraus tras haber reunido a más de 800 expertos de todo el mundo.