Celaá trata de sumar al acuerdo para el final de curso a las discrepantes

Sin cambios aparentes

Celaá dijo que trataría de sumar a estas autonomías al acuerdo, pero no aclaró que elemento novedoso está dispuesta a incorporar a la orden para contentar a las comunidades del PP y Ciudadanos. Lo que sí dejó claro es que, desde luego, la concesión no será fijar un número máximo de asignaturas suspensas con las que se puede promocionar o titular en la evaluación colegiada.

La ministra señaló que «no corresponde al ministerio fijar número alguno de asignaturas suspensas en el acuerdo» porque eso ya está descrito en la ley educativa, «que sigue vigente». Insistió en que la orden en elaboración lo único que trata es de dar un «paraguas» a los docentes, que «son los que tienen las competencias para evaluar», para que, en atención a la actual y extraordinaria crisis sanitaria, a la hora de calificar se olviden del concepto compartimentado de asignaturas para concentrarse en si cada alumno, dadas sus características y aprovechamiento concreto y particular en este contexto extremo, «ha superado o no los objetivos generales de la evaluación» del curso o del ciclo. Si la respuesta es que sí, deben promocionar o titularse, según el caso, y si es que no, repetir. «Esto no es aprobado general, porque la repetición puede darse», aclaró Celaá, pero la situación particular obliga, añadió, a que la repetición sea «una medida mucho más excepcional que nunca». No es lo mismo, a la hora de lograr la evaluación flexible y generosa que se persigue, ejemplificó, un alumno que «no hace nada en el primer y segundo trimestre –los únicos presenciales–, y que no hará nada en el tercero, que uno que ha hecho mucho en el primero y segundo y en el tercero tiene dificultad» por la anómala situación motivada por la epidemia.