Cáritas alerta del gran aumento de sintecho en las calles

Cáritas dio hoy la voz de alarma a los responsables de políticas sociales. Las calles españolas se están llenando de ciudadanos que no tienen residencia alguna en la que guarecerse y que viven y duermen donde pueden y como pueden.

Son muchos más, asegura la ONG vinculada a la Iglesia, de los que hasta ahora calculaba en todo el país el Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los que estimaban los expertos y los responsables municipales a partir de los recuentos nocturnos que realizan periódicamente. Estos organismos y especialistas estaban de acuerdo en una cifra aproximada, en que los sintecho españoles eran algo más de 33.000.

Pero no es así. Son bastantes más. Como mínimo un 12% más. ¿Y por lo sabe Cáritas? Pues porque solo a través de sus 420 centros asistencia y de sus miles de puntos de ayuda repartidos por todo el país atendió y acogió a lo largo de 2021 a 37.207 personas sin hogar. Es decir, solo está ONG ayudó con su red interna a unos 4.000 sintecho más de los estimados para todo el país, lo que indica sin duda alguna que la cifra real española de sinhogar es muchísimo más alta de lo que se creía

María Santos, la responsable en Cáritas del programa de Personas Sin Hogar, tiene claro que se está empezando a ver en las calles el resultado más dramático de los estragos que tantos años de desgarro económico y social han causado en las capas más desfavorecidas de la sociedad española. No obstante, avisa que, si los poderes públicos no toman medidas urgentes al respecto, las cifras de transeúntes que viven a la intemperie serán este año aún mayores, porque «en 2022 los efectos no superados de la pandemia se sumarán al agravamiento de la crisis que provoca la guerra de Ucrania, lo que sin duda ahondará en la vulnerabilidad y la exclusión». La experta defiende que la actuación más urgente que deberían tomar las administraciones es la creación de un parque público de vivienda social y de emergencia para estas personas y familias.

Atención integral

La ONG, que ha puesto en marcha la campaña 'Fuera de cobertura' para sensibilizar a las autoridades y a los ciudadanos sobre «la vulnerabilidad extrema en que viven estas personas», destinó el año pasado 3.985 plazas en 420 centros a la asistencia a los sintecho, la mitad de los equipamientos se destinaron a la acogida de emergencia y la otra mitad a la asistencia en centros de día.

Las soluciones habitacionales se repartieron entre pisos de estancia temporal (15%), centros de acogida con asistencia integral las 24 horas (13,1%), albergues y residencias de urgencia (10,8%), apartamentos de inclusión social de estancia indefinida (9,5%) y casas para mujeres solas o con hijos (5,7%). En los estos lugares los sintecho recibieron de los profesionales y voluntarios de Cáritas acompañamiento, información y orientación, alimentación, atención administrativa (sobre todo para la realización de trámites), así como acceso a servicios de higiene, de orientación laboral, a internet, a actividades culturales, a ropero y a lavandería.