Canarias alcanza los 71 casos de viruela del mono: las fiestas y el verano harán que repunte monkeypox Las relaciones sexuales con desconocidos explican el «goteo» de infectados. En las islas no se ha detectado «ninguna transmisión domiciliaria ni en sanitarios»

El goteo de casos de viruela del mono en Canarias no cesa y la explicación es que las personas infectadas han tenido relaciones sexuales con desconocidos, lo que hace imposible el rastreo para localizar a otros contactos. Así lo explica Álvaro Torres, jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud (SCS).

«El goteo en continuo en todas las comunidades básicamente porque la transmisión que estamos viendo en toda España es de contacto sexual, relaciones en ámbitos en donde no se conocen los nombres o casos particulares de citas por aplicaciones y que son muy difícil de rastrear», afirma Torres, quien cree que las fiestas y el verano harán que el número de infecciones sigan con este aumento sostenido.

Sanidad notificó este lunes dos nuevos casos de viruela del mono en las islas, por lo que el archipiélago eleva la cifra de infectados a 71 de los que 45 se detectaron en Gran Canaria, 25 en Tenerife y uno en Fuerteventura. Además hay seis casos -en estudio, cuatro probables, de ellos tres notificados en Gran Canaria y otro en Fuerteventura; y dos sospechosos, uno registrado en Gran Canaria y otro en Lanzarote.

«En general se trata de personas jóvenes previamente sanas y en general las lesiones son leves. Hay muy pocos ingresos y suelen ser por sobreinfección o porque las lesiones les salen en la garganta y dificultan la deglución, pero eso se palia en dos o tres días. De hecho, según el último informe del Ministerio de Sanidad, solo 38 de 648 pacientes, un 5,9% han presentado complicación a lo largo del proceso y las más frecuentes son la infección bacteriana secundaria (17) o las úlceras en la boca (13).

Torres destaca que en las islas no se ha detectado «ninguna transmisión domiciliaria y ninguna en sanitarios por el hecho de ser sanitarios» y en España son «poquísimos» los contagio entre personas heterosexuales y en ningún caso, tampoco en el de las familias homosexuales, se han dado contagios en los hijos o hijas.

Tampoco cree que las personas infectadas no estén acudiendo a la sanidad para no ser señaladas. Torres asegura que aunque puede haber algún caso sin notificar, en Canarias se han seguido ya 200 posibles infecciones de las que 71 se han confirmado. «La inmensa mayoría sí está acudiendo a los centros de salud, nunca podemos decir el 100%, pero tenemos a cinco personas, tres médicos y dos enfermeros, dedicados a esto para estar encima de los casos probables o sospechosos con entrevistas muy largas, además de la toma de muestras para las pruebas». Y en su opinión, no hay estigmatización de ningún colectivo porque Salud Pública habla de «personas y contactos sexuales de riesgo», y también que la mayoría de los infectados son «jóvenes porque es la edad sexualmente más activa».

Precisamente por esta característica de juventud - el grueso de los contagios se centra en Canarias en población de entre 25 y 45 años, es «muy raro verlo después», Torres no es «optimista» con que se reduzcan en las próximas semanas los contagios. «Estamos en un momento con muchas celebraciones, fiestas y el verano. No somos optimistas en que van a disminuir los casos, aunque tampoco vemos razones para que se espere un gran aumento», señala el jefe del servicio de Epidemiología.

En las islas todos los casos activos están teniendo sintomatología leve y permanecen en aislamiento domiciliario recibiendo seguimiento por parte de Atención Primaria.