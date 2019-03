«Hay que moderar el consumo de alcohol en carnavales»

— ¿Cuáles son las principales afecciones que pueden derivarse de los excesos que en ocasiones conllevan épocas como el Carnaval?

— En Carnaval es cierto que suele incrementarse el número de pacientes que acuden a centros sanitarios por algunos excesos. Las afecciones que con mayor frecuencia suelen provocar esta visita son principalmente intoxicaciones alcohólicas agudas o estados de embriaguez así como afonía o dolor de garganta. Y especialmente en personas con dolencias cardíacas, el estrés físico excesivo que la euforia, la multitud y los bailes, acompañados o no de un exceso de ingesta alcohólica, pueden provocar arritmias, desmayos, presión arterial alta y en casos mucho menos habituales dar lugar a infartos o muertes súbitas. Otras afecciones que se pueden dar en las conforman la problemas dermatológicos y oftalmológicos. El contagio de enfermedades de transmisión sexual también suelen registrar un repunte en esta época.

— ¿Qué consecuencias puede presentar el consumo de alcohol?

— Sus consecuencias pueden ser muy graves. El coma etílico es una sobredosis de alcohol que necesita de aúna atención médica urgente ya que pone en peligro la vida del paciente. Varios factores influyen como la tasa de alcohol en sangre ( alcoholemia) que varía según edad, peso, sexo. Obviamente a edades de 12-13 años, la tasa de alcohol en sangre es proporcionalmente más alta que en adultos. Otra variable es la cantidad de alcohol que tienen las bebidas; el ron, la ginebra y el whisky, son las más peligrosas cuando se ingieren en poco tiempo y grandes cantidades, puesto que fácilmente producirán intoxicación alcohólica y coma etílico. Las secuelas de un coma etílico en niños de 12 o 13 años son muy diversas, fundamentalmente relacionadas con daños y alteraciones del sistema nervioso central, cardiovascular y endocrino, así como afectación hepática y del aparato digestivo. La práctica del binge drinking (atracón etílico), que consiste en consumir grandes cantidades de alcohol en poco tiempo, es muy dañina y produce alteraciones cognitivas, de la memoria y del aprendizaje en un cerebro todavía en desarrollo.

— ¿Cuáles son los problemas dermatológicos que citaba que pueden producirse?

— El maquillaje carnavalero suele ser el principal responsable de estas afecciones, que pueden incluir reacciones alérgicas o dermatitis. También los disfraces inflamables, las capuchas y caretas muy sobrecargadas o las pelucas con mucho pelo o muy largo pueden provocar daños en la piel o los ojos si hay roce continuado con ellos. Si detectamos rojeces, inflamación o picores es recomendable acudir a una consulta de dermatología lo antes posible al dermatólogo con el producto utilizado.

— ¿Y oftalmológicos?

— Para vivir unos carnavales sin sobresaltos existen algunos consejos básicos. Entre los mismos se encuentra tener en cuenta que la intoxicación alcohólica aguda se produce aproximadamente a partir de 50 gramos de etanol en el hombre y los 40 en la mujer. Medidas como no tener el estómago vacío, alternar las bebidas alcohólicas con agua o no tomar cafeína pueden contribuir, junto a moderar la ingesta, a evitar su aparición. Para la afonía es recomendable evitar fumar o hacerlo al menos lo mínimo posible, no gritar, abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura. Consumir alimentos que contengan vitaminas A, C y E así como reducir aquéllos que puedan producir reflujo como los fritos, la bollería, el café que además deshidrata y alimentos picantes o lácteos también ayuda. Utilizar maquillajes y disfraces homologados con el sello CE, comprobar que no estén caducados, realizar una prueba previa en una zona concreta de la piel y escoger igualmente productos de calidad para los ojos contribuirán a evitar problemas de salud.