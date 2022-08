Los bomberos vencen al fuego en Bejís

El incendio declarado hace una semana en Bejís se dio por estabilizado este domingo después de que los vuelos de reconocimiento confirmaran que ninguno de los frentes seguía activo. Aunque no hay llama en el perímetro no supone que desaparezca el peligro, pues todavía puede evolucionar en zonas interiores y no se descartan rebrotes.

En la decisión del puesto de mando también influyeron las buenas perspectivas para la noche, con porcentajes de humedad superiores al 70% que debían ayudar a bajar la temperatura de las zonas más calientes.

El paso a la siguiente fase supone que la extensión afectada tampoco ha crecido, quedándose estancada en las 19.000 hectáreas por segundo día consecutivo. La tensión de los desalojos, la incertidumbre sobre el futuro y los daños materiales, incalculables desde el punto de vista medioambiental, han marcado los últimos siete días en el Alto Palancia y Los Serranos.

«La evolución sigue siendo favorable pero aún tenemos que ser prudentes», resumió la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, tras la última reunión de coordinación. También informó de que durante buena parte de la jornada los trabajos de extinción se concentraron en los sectores de la Cueva Santa, El Toro y Andilla, donde se registró alguna reproducción que pudo ser sofocada. A lo largo del día de hoy se mantendrán unos 300 efectivos terrestres, como este domingo, aunque se reducirá la presencia de medios aéreos (de 18 a diez) que se centrarán en controlar el perímetro. Serán básicamente de la Generalitat. No se puede olvidar que hoy, durante las primeras horas de la tarde, las condiciones meteorológicas previstas no son buenas, con vientos fuertes y temperaturas altas.

Otro paso importante hacia la ansiada normalidad fue la vuelta a casa de los residentes desalojados de Teresa, Sacañet, La Pobleta, Oset y Artaj, mientras que en Andilla se levantó el confinamiento. Que ya no queden localidades evacuadas -el sábado se abrieron Bejís y Torás- es el mejor ejemplo de las previsiones optimistas sobre el incendio.

La de este domingo fue la tercera jornada seguida de buenas noticias. El viernes los bomberos ya habían conseguido establecer zonas de control en buena parte del perímetro -que Bravo situó en más de 120 kilómetros- y salvaron la Cueva Santa, tapando la vía de avance hacia la Calderona. El sábado se consiguió cerrar el perímetro y por primera vez dejó de crecer la superficie calcinada pese a detectarse varios rebrotes. Y este domingo llegó la estabilización, además de la apertura de todas las carreteras, como la que permitía llegar al citado santuario.

Eso sí, se pidió la máxima prudencia a los conductores. Por un lado porque el movimiento de los servicios de emergencias es constante y por otro porque se pueden encontrar con firmes afectados o desprendimientos. Ni que decir tiene que es una temeridad dejarse llevar por la curiosidad o el interés de fotografiar o grabar vídeos de las zonas afectadas. Ya se han detectado algunos casos. «Tenemos que seguir pidiendo la máxima prudencia de la ciudadanía, que evite el turismo de incendios porque acercarse a la zona es un gran riesgo, no es segura», dijo Bravo.

Recuperación

También se habló este domingo de recuperación. El presidente Ximo Puig se comprometió a facilitar ayudas para incrementar la capacidad de la embotelladora de Agua de Bejís, aumentado los puestos de trabajo, y hoy visitará la zona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El principal interés está en saber si anuncia o abre la puerta a la declaración de zona catastrófica, también para los afectados de la Marina y el Comtat, algo que debe pedir la Generalitat y que implicaría una vía adicional de ayudas, además de las que ultima el Consell. En este sentido el PP planteará «un gran acuerdo» con medidas «serias» para agilizar su llegada.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Ebo quedó controlado al mediodía tras arrasar 12.150 hectáreas dentro de un perímetro de cien kilómetros. Con semejantes dimensiones tardará en ser extinguido.