Beatriz, madre de Anna y Olivia: «La mayoría de las personas son buenas»

Beatriz Zimmermann, madre de Anna y Olivia, protagonizó en la noche de este jueves un momento muy emotivo durante la entrega de los Premios Taburiente 2021, de la Fundación Diario de Avisos, en el reconocimiento a la tripulación del buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Este barco estuvo durante un mes realizando labores de búsqueda de las niñas en el mar, logrando localizar a una de las dos pequeñas secuaestradas y asesinadas por su padre, Tomás Gimeno.

Beatriz, emocionada y nerviosa, agradeció el apoyo de los tripulantes del buque, de todas las fuerzas de seguridad y de la sociedad canaria. «Gracias por la compasión y amor que todos han demostrado a mis niñas. Me he dado cuenta de que la mayoría de las personas son buenas, ayudan y tienen un gran corazón. Muchas gracias a la tripulación del buque, que me han salvado la vida, de estar buscando día y noche desesperadamente a mis niñas por el resto de mi vida para nunca encontrarlas», aseveró Beatriz, provocando el aplauso de los asistentes a la gala.

Por parte de la tripulación, María Gómez Ballesteros dedicó el premio «a todas las víctimas de la violencia vicaria, en especial a Beatriz y las pequeñas Anna y Olivia», manifestó durante la entrega de premios organizada por la Fundación Diario de Avisos.