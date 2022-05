El asesino confeso de Totana: «Lo tenía en mente desde hace mucho»

«Esto no es algo machista. Simplemente lo he hecho porque no sé. Siempre he tenido ganas de matar a alguien». Con la voz quebrada pero firme y rotundo, Johan S. P. confiesa a sus familiares el peor de los errores: acaba de matar a puñaladas a Claudia, su exnovia, de 17 años. Esa es una de las frases que el joven de 19 años pronuncia en los diferentes vídeos –hasta nueve– que grabó el pasado febrero en Totana poco después de robarle la vida a la adolescente con hasta 57 puñaladas. Unas imágenes, a las que ha tenido acceso este diario, en las que el homicida confiesa dónde ocultó el arma del crimen y asegura que la muerte no fue fruto de un arrebato. «Esto ya lo tenía en mente con ella desde hace mucho», remarca.

Tras acabar con la vida de Claudia, Johan dedicó el primero de sus vídeos a su madre. En la grabación, de más de diez minutos de duración, el joven confiesa a su progenitora el crimen y le anuncia que va a quitarse la vida. Una pretensión que repite de forma reiterativa en sus grabaciones, pero que no llegó a llevar a cabo. «El motivo de que haga esto mamá... Lo otro lo siento, lo siento... Siento haber hecho lo que he hecho. Y respecto a lo mío (su pretensión de suicidarse) que voy a hacer, pues... Sé que decías que hacer esto era de cobardes y no... y solo lo hacían los cobardes, lo sé, obviamente lo sé mamá, y lo soy, no te voy a mentir que lo soy. Soy muy cobarde».

Las imágenes fueron grabadas en la azotea del edificio en el que el joven cometió el crimen. Johan estuvo cerca de dos horas en el tejado grabando vídeos en los que aseguraba que se iba a suicidar. En ellos, muy faltos de iluminación, apenas se aprecia levemente la calle y no se ve a Johan en ningún momento. La mayoría de los mensajes del homicida van dedicados a sus padres y a sus hermanos, pero el joven también dirige algún mensaje a los padres de Claudia e, incluso, al «mundo en general».

En las grabaciones, que han sido analizadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil en un informe remitido al juez instructor, el joven reconoce haber matado a Claudia y, según sostienen los investigadores, no queda claro si se arrepiente de ello. «He matado a Claudia y lo siento», llega a revelar en una de las grabaciones. «Tenía que hacerlo, diga lo que diga tenía que hacerlo, y me arrepiento en parte, obviamente porque ha sido como quitarme un peso de encima enorme, como si mi vida ahora sí que fuera para adelante», explica en otro de los vídeos hallados en su teléfono móvil.

En algunos momentos, Johan llega a remarcar a sus familiares que ya había planeado quitarle la vida a la menor. «Lo tenía planeado y... yo creo que ya es como mi última vez pues estaba planeado y... nada y ya está. Estaba planeado y lo quería hacer. Los motivos por los cuales lo hecho no se los diré a nadie. Me quedarán para mí, pero básicamente pues porque sí, porque el malo siempre soy yo y ella no».

Los agentes destacan, además, el «total raciocinio» que el joven muestra en esas horas inmediatamente posteriores al crimen, «pareciendo tener total consciencia de lo que acaba de hacerle a Claudia por la forma de expresarse». Hay incluso, subrayan, momentos –cuando se dirige a sus hermanos— en que se muestra contento, «llegando a reír y bromear».

Los familiares de Claudia, representados por el abogado penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz, tratarán de conseguir que al joven se le aplique una pena de 25 años de prisión.