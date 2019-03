Algo de «arrope» para los niños robados

Dácil Vera no ha parado de contar su historia desde que hace algo más de dos años descubriera, «por casualidad», que no era hija de los padres que la criaron como tal. El suyo es un relato peculiar porque enlaza directamente con el lugar del que supuestamente salieron cientos de bebés, arrebatados a sus madres biológicas y vendidos a familias que pagaban por ellos grandes sumas de dinero: la clínica San Ramón, la que dirigía el doctor Eduardo Vela. En esa misma clínica, a la poeta palmera Elsa López le robaron una niña en 1981. Pero no, Elsa y Dácil no son madre e hija, son dos víctimas que esta semana asistían en el Parlamento de Canarias a la aprobación de la primera ley de niños robados de España.