Alfredo Jiménez-Millas, nuevo director general de CMVocento

La división comercial de Vocento (CMVocento) tendrá una nueva dirección general desde el 1 de enero. Alfredo Jiménez-Millas ocupará el cargo de director general de CMVocento en sustitución de Rafael Martínez de Vega, quien dejó la compañía el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha director de Relaciones Institucionales de Vocento, Alfredo Jiménez-Millas lleva en la compañía desde 2016 y va a liderar una nueva etapa en CMVocento, reportando a Jesús Carrera, Chief Digital & Revenue Officer de Vocento (CDRO).

Licenciado en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria, Máster en Gestión de Medios Publicitarios y Programa de Alta dirección en Digital Business por The Valley, Jiménez-Millas se incorporó a Vocento en 2016 como director de Grandes Cuentas, Acciones Especiales, Eventos y Área Internacional de CMVocento, hasta que en 2022 asumió el cargo de director de Relaciones Institucionales de Vocento. Anteriormente, ocupó el puesto de subdirector comercial de PRISA Brand Solutions (2011-2016), siendo el responsable de la comercialización on y offline de Grandes Cuentas para El País, As y Cinco Días. Durante dos años, del 2009 al 2011, fue jefe de Publicidad de Grandes Cuentas de la comercializadora de PRISA, Box Publicidad; y de 2003 a 2006 ejerció el cargo de ejecutivo de Expansión en el grupo Recoletos.

«Creo que la fuerza del Grupo siempre ha sido el extraordinario vínculo con nuestros lectores y lo que queremos en CMVocento es multiplicar nuestra capacidad de servicio con una suma imbatible: la innovación y la cercanía«, asegura Alfredo Jiménez-Millas tras su nombramiento.

Como adelantó Vocento en un comunicado el pasado mes de noviembre, la compañía lleva varios meses trabajando en una nueva estructura que se adapte mejor a las necesidades del mercado. Para Luis Enríquez, CEO de Vocento, «hemos estado todo 2023 pensando en una nueva estructura comercial ante un entorno muy difícil. Estamos convencidos de que Alfredo liderará el proyecto en la dirección adecuada».

A su vez, Jesús Carrera, CDRO, defiende que «debemos seguir aumentando el nivel de escucha con los anunciantes y las agencias para seguir evolucionando nuestra oferta con nuestras enormes capacidades para construir soluciones en diferentes áreas de la comunicación».

Por otro lado, Carlos Álvarez dejará en el mes de enero CMVocento para ocupar el cargo de director de Desarrollo de Negocio en &©, la marca que engloba el colectivo de agencias especialistas y complementarias de Vocento (Tango, Pro.Agency, Melé, ANTRÓPICO, Yellow Brick Road y &Rosàs). Con una sólida trayectoria en el sector de medios de comunicación, Carlos Álvarez inició su trayectoria profesional en el Grupo Recoletos en 1992; en 2006, se incorporó al Grupo Godó como director de Publicidad y a finales de ese mismo año se unió a Vocento como director de Publicidad del Diario Qué. Durante sus más de dieciocho años en Vocento. Fue director de publicidad de prensa regional del Grupo y en 2011 fue nombrado director comercial del Área de Prensa hasta que en el año 2020 asumió el puesto de director comercial de CMVocento.