31 niños recuperan su terapia de rehabilitación en San Juan de Dios

El 1 de marzo finalizó el concierto de rehabilitación que el Servicio Canario de Salud (SCS) mantenía con San Juan de Dios e Icot en Gran Canaria. Más de un centenar de niños con discapacidades severas se verían afectados por esta situación, 31 y 80 menores, respectivamente. Las familias, muchas de ellas con una relación de años con ambos centros, trasladaron su disconformidad a la administración sanitaria de que sus hijos «con necesidades especiales fueran atendidos en centros que no contaran con las condiciones adecuadas para la rehabilitación».

En el caso de San Juan de Dios, el pasado 20 de marzo su gerente, Rafaela Ariza, comunicó por carta a los padres de los niños afectados que el centro no se encontraba dentro de la concertación desde el 1 de marzo, con lo cual «a medida que los menores finalicen la rehabilitación que tiene actualmente, causarán baja». Sin más explicaciones, desde el centro recomendaron a los padres que contactasen con el SCS para continuar con la rehabilitación en otro centro concertado.

Mientras conocían las instalaciones nuevas asignadas, los padres se organizaron y lograron una reunión con José Manuel Baltar, consejero de Sanidad del Gobierno, al que le transmitieron «sus miedos y preocupaciones por la calidad de las instalaciones» que ya habían visitado», según dijo uno de los afectados Alexis Bethencourt. «Nos atendió perfectamente y aseguró que desconocía esta situación y que haría todo lo posible para que esos niños fuese reubicados de forma correcta».

Y así ha sido. Sanidad ha devuelto la rehabilitación a estos niños en San Juan de Dios. Desde este periódico se ha tratado de conocer qué fórmula ha utilizado la administración para revertirlo puesto que el concurso ya estaba adjudicado.

Cabe recordar que no es la primera vez que la Consejería de Sanidad sale a rescatar a San Juan de Dios por el bien, ante todo, de los niños, la mayoría con parálisis cerebral. Ya en 2015 el Servicio Canario de Salud no renovó el concierto que mantenía con el centro debido a errores en la oferta que presenta al concurso público, por lo que ocurrió exactamente lo mismo que en este último concurso: tuvo que dejar de prestar servicios a pacientes derivados de la sanidad pública.

Los padres también mantuvieron un encuentro con la administración sanitaria y lograron que los menores continuaran con su tratamiento en de San Juan de Dios.

Sureste. En el caso de la rehabilitación en la comarca del Sureste, Icot en Vecindario no logró renovar la adjudicación del concurso. Sin embargo, los 81 niños afectados no han vuelto al centro por lo que han sido trasladados al centro Euroklinik, en Ojos de Garza, Telde. Los padres han protestado no solo por la «falta de calidad de las infraestructuras» sino por el trastorno que les supone en «tiempo y distancia dividirse las actividades entre dos centros» ya que la rehabilitación la reciben sus hijos en Telde y la logopedia, terapia ocupacional, musicoterapia y piscina en Vecindario.

Blasy Quesada, que ejerce de portavoz, asegura que desde que entró en vigor el nuevo contrato, hay usuarios que «no han podido seguir con su tratamiento por la imposibilidad de trasladarse a tantos kilómetros de distancia».