195 personas fallecen cada mes en las islas esperando por la dependencia

La crisis sanitaria paralizó casi por completo el sistema de dependencia durante más de dos meses. «Prácticamente todos los indicadores han sufrido una caída estrepitosa registrando unos valores muy inferiores a los que se planteaban a comienzos de año. Es un drama», dijo ayer el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Desde comienzos de año, 520 personas en Canarias han fallecido mientras engrosaban el limbo de la dependencia, es decir, tenían el derecho reconocido, pero aún no disponían de una prestación económica o de servicios porque no tenían su Plan Individualizado de Atención (PIA). En el mismo período, de enero a junio, otras 666 personas murieron sin que se resolviera su expediente porque no se les hizo valoración alguna. En total, 1.186 personas (195 al mes) han fallecido en las islas esperando por la dependencia, el 4,8% del total de fallecidos en las mismas circunstancias en todas España, 24.554, señala un informe de la asociación.

La pandemia ha contribuid, pero el sistema ya sufría antes del coronavirus los fuertes recortes «salvajes» que aplicó el PP, 5.864 millones de euros desde 2012, y que el PSOE y ahora el Gobierno de coalición no ha corregido.

La asociación reconoce el trabajo de Canarias durante el estado de alarma, de hecho las islas y Valencia han sido las únicas comunidades que han aumentado el número de solicitudes, más de 2.089 en las islas y más 5.200 en Valencia. Y, además, el archipiélago se encuentra entre los seis territorios e los que se ha aumentado en número de beneficiarios (1.262), junto a Baleares, Valencia, Extremadura, Murcia y Castilla y León. Esto ha sido posible porque en Canarias si bien se suspendieron las vistas de valoración domiciliaria se continuó trabajando en los expedientes ya resueltos para formalizar el PIA. Sin embargo, señala Ramírez, «aunque sea un dato muy positivo en cuanto a los gestores actuales, la situación de la dependencia sigue siendo dramática en Canarias, comunidad que sigue teniendo uno de los más grandes limbos de la dependencia». En concreto el archipiélago ocupa el sexto lugar, con 8.167 personas con derecho reconocido, pero sin el PIA, por detrás de Cataluña, Andalucía, Madrid, País Vasco y Valencia. Con la particularidad, añade Ramírez, que canarias muestra uno de los mayores porcentajes de personas en lista de espera (24,8%). En este parámetro las islas ocupan el cuarto lugar, tras Cataluña, La Rioja y Andalucía.

«En dependencia se ha retrocedido», denuncia Ramírez. 164 personas fallecen al día en España «en el laberinto burocrático de la dependencia». «Es una barbaridad». Y abunda, «en este país han muerto 24.554 desatendidas sin el derecho que les corresponde. Si esto no revuelve conciencias (...) es que nos hemos acostumbrado».