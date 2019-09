«Lo de Manny Manuel es una cantidad pequeña»

Hidalgo entiende que no existe ningún conflicto en que se sigan haciendo contrataciones con la misma productora. «Les hemos reclamado oficialmente el reintegro de las cantidades, pero no les vamos a quitar de las posibilidades de contratar a cantantes que están bajo el contrato de estos representantes. Una cosa es Manny Manuel y otra los cantantes que reclaman los vecinos en una fiesta u otra», señaló el jefe del gobierno de la ciudad.

«Ya veremos si se compensa con otros contratos», dice el alcalde

Al respecto de estas circunstancias, el texto de Promoción indicaba que se esperaría a que Mixturas cobrara de la promotora americana para que devolviera el dinero. Por su lado, Augusto Hidalgo añade que también se pueden tener en consideración distintas fórmulas para amortizar la deuda de la empresa con la corporación local. «Esto sigue un procedimiento y ya veremos cómo se sustancia. Se ha hecho una reclamación que ya veremos si se compensa con otros contratos que se hagan con esa productora o si lo hacemos con otro representante o no. Pero eso se está tramitando y sigue su curso y no tiene mayor historia», comentó.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desde la Sociedad de Promoción, se dirigió por carta a la productora para exigirle el pago de 17.490,40 euros, de los que 15.868,5 correspondían al 50% del caché del artista, 881,19 euros se debían a la noche de hotel del cantante y su banda en el AC Hotel y 740,71 euros por el transporte efectuado por Horizont Bus. No obstante, en una entrevista concedida a COPE Gran Canaria, Medina indicó que solo se le requería lo correspondiente al caché y no lo de la noche de hotel ni lo del transporte.

Sin vetos.

En esa línea, Hidalgo insistió en que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no va impedir ninguna otra contratación con dicha productora aunque haya una deuda pendiente, como sucedió en este caso. Y se amparó en el deseo de los ciudadanos de escuchar en directo a determinados artistas para justificarlo. «Si quieren contratar a un cantante porque los vecinos lo quieren y trabaja con esta productora no vamos a castigar a ese artista por lo que ha hecho otro. No tiene mayor historia y se reclamará. Si se hace por la vía de la compensación pues se hará por esa vía. Estamos hablando de una cantidad pequeña, que representan el doble de los recursos que no ingresó porque no se le pagaron. Lo importante es que sigue su trámite», insistió Hidalgo al respecto.

Sobre este asunto los partidos de la oposición, como el Partido Popular, se han mostrado contrarios a la política que al respecto tiene el alcalde de la ciudad. «Seguiremos reclamando información hasta verificar que los importes han sido satisfechos. Entonces no tendremos ningún inconveniente que se vuelta a contratar con esta empresa cuantas veces sea necesario, dentro de lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público», manifestó al respecto la edil y portavoz conservadora, Pepa Luzardo.

Por lo pronto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria seguirá confiando contrataciones a dicha empresa a pesar de las críticas de la oposición.