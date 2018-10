San Bartolomé rechaza que se varíe el reparto del beneficio eólico

La alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, tachó este miércoles de «arbitraria e injusta» la propuesta de la Comisión Técnica del Cambio de Modelo Energético para la revisión del acuerdo alcanzado entre este ayuntamiento e Inalsa, en 2007, relativo a la puesta a disposición de suelo municipal con el que concurrió al concurso eólico y resultó adjudicataria. Corujo señaló que, en todo caso, se trata de una propuesta de un órgano asesor en materia de renovables, al que respeta en cuanto a su papel técnico, pero que dando a entender que deben ser «los juristas del Consorcio los que tendrán que elaborar los correspondientes informes para la adopción del acuerdo y, posteriormente», dijo, «será el propio Consorcio el que tendrá que adoptar el mismo y será, en ese momento y si el acuerdo se adopta, cuando el Ayuntamiento utilizará todos los recursos a su alcance para defender sus intereses».

A juicio de Corujo, la propuesta anunciada el pasado martes por el Consorcio de Aguas «constituye una represalia de Pedro San Ginés quien no parece aceptar de buen grado que los tribunales hayan dado la razón al Ayuntamiento de San Bartolomé que, cumpliendo el principio de legalidad, giró las correspondientes liquidaciones por el uso de suelo de titularidad municipal, de acuerdo con la legislación autonómica vigente en ese momento». Además, para la alcaldesa resulta «intolerable», precisó, «el intento de confundir a la población del consejero Echedey Eugenio quien ha afirmado que Teguise y Arrecife dejan exenta la tasa», al indicar que «el resto de ayuntamientos no habían actualizado sus ordenanzas por lo que no podían cobrarla».

Para justificar lo pactado en 2007 sobre el canon, Corujo preguntó este miércoles además «por qué se ponen en cuestión los derechos de San Bartolomé a beneficiarse del uso de su suelo público, cuando hay tres ayuntamientos de la isla que se benefician de un canon que pagan los Centros Turísticos sin que el presidente del Cabildo los cuestione». Sí cobran canon de los Centros los consistorios de Haría, Tinajo y Yaiza, por albergar recintos de los Centros donde se paga entrada por el acceso.