Puertos podrá escoger entre dos ofertas para el Duque de Alba

La Autoridad Portuaria de Las Palmas cuenta finalmente con dos propuestas para ejecutar el Duque de Alba proyectado en aguas de Arrecife. En concreto, los técnicos deberán pronunciarse con respecto a iniciativas a cargo de Acciona Construcciones y Cyes Maritime Works, estando previsto que sea antes de final de año cuando se tome la decisión que se considere oportuna. No hay propuesta única a cargo de una UTE compuesta por Transportes y Excavaciones Tiagua y Hormigones Insulares, como de modo erróneo se dijo días atrás, correspondiendo esta oferta en realidad a una iniciativa destinada a colocar un nuevo vallado en la zona de operaciones de cruceros.

A la licitación para ejecutar el Duque de Alba, con una dotación económica de algo más de un millón de euros, se presentaron tres ofertas, quedando la vinculada con Satocan fuera del conjunto final de aspirantes, por tramitarse fuera de plazo, según se trasladó por fuentes oficiales.

El Duque de Alba, atendiendo a los fundamentos técnicos aprobados en enero, «proporcionará una capacidad adicional al actual muelle de cruceros», en Naos, «al permitir que puedan atracar en dicho muelle cualquier crucero con eslora superior a los 260 metros», circunstancia no siempre posible en la actualidad. En especial en fechas del calendario invernal. Además, «la creación de este punto de amarre permitirá la consolidación del tráfico actual en el muelle de cruceros, pues las navieras que operan entre las islas no estaban interesadas en utilizar el puerto de Arrecife como escala al no disponer de un atraque específico para barcos de gran eslora», según el informe.

Por otro lado, cabe indicar que los técnicos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas deberán decidir entre tres mercantiles locales (Lanzagrava, Herederos de Juan Acuña, Hormigones Insulares) sobre la ejecución del nuevo pavimento de la explanada principal del muelle de Los Mármoles. En este caso, atendiendo a información reciente dada por este diario, hay opción de hacer un desembolso de 640.000 euros.