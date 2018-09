Faltan plazas para los menores extranjeros no acompañados

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales está buscando recursos alternativos en Lanzarote ante la llegada en pateras de menores extranjeros no acompañados en estas últimas semanas. En la actualidad, la isla acoge a 31 menores y aunque el Cabildo ha abierto un nuevo recurso en Yaiza para acogerlos, «se ha quedado pequeño nada más abrirlo ya que su capacidad es de 14 plazas», según Morales.

El 11 de octubre se reunirá la Comisión de Bienestar Social de la Fecai, como ya anunció Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en su pasada visita a Lanzarote, para abordar, entre otros puntos, la activación del protocolo de reparto de menores extranjeros no acompañados entre los siete cabildos, como ya ocurrió en 2006.

No obstante, advirtió ayer Carmen Morales, «hay un problema añadido, y es que hasta que no se comprueben los resultados de las pruebas óseas y se les declare menores de edad de forma oficial no podemos proceder a la declaración de desamparo y por tanto proceder al trasladado a recursos del resto de cabildos insulares». Por ese motivo, ya se buscan recursos alternativos para la acogida inmediata y temporal de los supuestos menores hasta su declaración definitiva, momento en el que ya «podrían ser derivados a otras islas». Se ha contactado con distintas organizaciones no gubernamentales para «ofrecer una respuesta rápida y eficaz».

Como alojamiento alternativo para acogida inmediata se baraja el Acuartelamiento Marqués de Herrera, en Arrecife, donde hay plazas. Se ha contactado con la Delegación del Gobierno en Canarias.